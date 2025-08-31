Mercato Milan, dilemma Dovbyk: riflessioni in corso in casa rossonera. Affondo nelle ultimissime ore? La situazione

Mercato Milan, da risolvere il dilemma Dovbyk: i rossoneri ci proveranno nell’ultimissimo giorno della sessione estiva? Ultime

Il Milan è pienamente immerso nelle dinamiche del calciomercato estivo, con la dirigenza che sta lavorando intensamente per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. A confermare le priorità del club sono le ultime indiscrezioni fornite dall’esperto di mercato Matteo Moretto, una fonte autorevole nel panorama calcistico italiano. Secondo le sue analisi, il calciomercato Milan ha le idee chiare e sta concentrando i suoi sforzi principalmente su due ruoli chiave: un difensore centrale e un centrocampista.

La necessità di rafforzare la difesa è evidente. L’obiettivo è trovare un profilo in grado di garantire solidità e affidabilità al reparto arretrato, spesso messo sotto pressione nel corso dell’ultima annata. Un difensore forte fisicamente e con ottime doti di lettura del gioco è il profilo ricercato per affiancare i pilastri della squadra e garantire maggiore sicurezza. Allo stesso tempo, anche il centrocampo è un’area che necessita di interventi. L’arrivo di un nuovo centrocampista è visto come cruciale per aggiungere dinamismo, qualità e protezione alla linea mediana, creando un equilibrio fondamentale tra fase difensiva e proposizione offensiva. Il club sta valutando diversi nomi, cercando un giocatore che si integri perfettamente con gli schemi di Allegri, il nuovo allenatore del Milan.

Mentre il club si concentra su queste due posizioni, il nome di Artem Dovbyk, accostato in passato al Milan, torna a galla. Secondo le dichiarazioni di Moretto, la possibilità di un trasferimento di Dovbyk dalla Roma al Milan esiste, ma al momento non rientra tra le priorità immediate della società rossonera. La situazione del calciatore ucraino, che ha mostrato il suo valore con la Roma, è monitorata, ma ogni possibile operazione dipenderà dalla volontà del Milan di “avanzare o meno”. Questo suggerisce che, pur essendo un giocatore di interesse, il suo acquisto potrebbe essere valutato solo in un secondo momento, dopo aver concluso le trattative per il difensore e il centrocampista.

L’attuale strategia del Milan, guidata dal Direttore Sportivo Igli Tare e dal Direttore Tecnico Moncada, sembra quindi essere improntata sulla logica e sulla programmazione. Le mosse di mercato sono studiate per non solo rinforzare la squadra, ma anche per adattarla al meglio alla visione tattica di mister Allegri. La pazienza e la scelta accurata dei profili giusti sono le parole d’ordine, con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva su tutti i fronti. L’attesa è alta tra i tifosi rossoneri, che sperano di vedere presto i nuovi acquisti a Milanello, pronti a indossare la maglia del Milan e a lottare per i massimi obiettivi.