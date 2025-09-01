Connect with us

Mercato Milan, ecco il nuovo nome per la difesa: Noahkai Banks! Le ultime

Rabiot Milan, le cifre esatte dell'operazione! Tare regala così il pupillo di Allegri ai rossoneri

Mercato Milan, colpo in prospettiva dalla Bundesliga! Arriva un difensore... Ultime

Jimenez Milan, c’è il retroscena sulla cessione dello spagnolo! Allegri ha dato il via libera per questo motivo

Calciomercato Milan, Allegri non l’avrà a disposizione! Decisione condivisa e nessun ripensamento

Milan news 24

Published

2 ore ago

on

By

Tare

Mercato Milan, ecco il nuovo nome per la difesa: Noahkai Banks! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Milan è protagonista assoluto in queste ultime ore di mercato, con una serie di operazioni in entrata e in uscita che stanno ridisegnando la rosa. Il club rossonero sta lavorando con grande intensità per chiudere le trattative e dare a mister Massimiliano Allegri un organico all’altezza delle aspettative.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio, il Diavolo sta valutando un investimento di prospettiva per il reparto difensivo, puntando gli occhi su Noahkai Banks. Il giovane centrale classe 2006, nato alle Hawaii, milita nell’Augsburg e vanta già un’altezza di 1,93 metri e diverse presenze in Bundesliga, dimostrando una maturità sorprendente per la sua età.

La vera notizia bomba, però, riguarda il centrocampo: l’arrivo di Adrien Rabiot è ormai cosa fatta. Il centrocampista francese, ex Juventus, è pronto a lasciare l’OM per vestire la maglia rossonera. Le visite mediche sono previste in Francia, a causa dei suoi impegni con la Nazionale, per poi finalizzare l’accordo a Milano nei giorni successivi. Si tratta di un colpo di grande esperienza e caratura internazionale, fortemente voluto dal club.

Parallelamente, il Milan sta definendo importanti cessioni per finanziare i nuovi arrivi e snellire il reparto. Il talentuoso centrocampista Yunus Musah è in procinto di trasferirsi all’Atalanta con la formula del prestito oneroso (4-5 milioni) e un diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Un’altra operazione definita è quella di Alex Jimenez, il giovane terzino spagnolo del 2005, che si trasferirà al Bournemouth in Premier League con un accordo che prevede un investimento complessivo di 20 milioni tra prestito e riscatto.

Infine, l’attenzione di tutti è concentrata sullo scambio sensazionale tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. Gimenez, che ha capito di non rientrare nei piani del Diavolo, ha aperto alla Roma

