Mercato Milan, rossoneri in cerca di un difensore! Akanji e non solo: ecco gli obiettivi. Segui le ultimissime sul calciomercato

Il Milan non si ferma e continua a lavorare senza sosta per rinforzare ogni reparto, a partire dalla difesa. In questo momento cruciale del mercato, il Diavolo sta concentrando i suoi sforzi su due nomi di spicco: il difensore svizzero Manuel Akanji e il promettente polacco Jakub Kiwior. Come rivelato in esclusiva da Matteo Moretto, i rossoneri hanno avviato nuovi contatti per entrambi, dimostrando la volontà di trovare la soluzione ideale per il reparto arretrato.

Akanji, la Solidità Sognata dal Milan

Manuel Akanji, difensore centrale roccioso e dal grande senso della posizione, è un profilo che da tempo stuzzica la fantasia dei dirigenti rossoneri. La sua esperienza e la sua affidabilità lo renderebbero un pilastro per la difesa del Milan, capace di guidare i compagni e garantire maggiore solidità. I contatti con il suo entourage sono costanti, e il club spera di trovare la formula giusta per portarlo a Milanello.

Kiwior, l’Affare che si Allontana

Parallelamente alla pista Akanji, il Milan ha monitorato con attenzione anche la situazione di Jakub Kiwior, il giovane difensore polacco di proprietà dell’Arsenal. Tuttavia, l’operazione sembra essersi complicata. Secondo le ultime informazioni di Moretto, il giocatore è molto vicino a un trasferimento al Porto, che sta cercando di chiudere l’affare nelle prossime ore. Questo sviluppo mette in seria discussione l’interesse del Diavolo per il difensore, costringendo il club a un’attenta valutazione della situazione. La perdita di un’opzione come Kiwior, giovane e con ampi margini di crescita, sarebbe un peccato, ma il calciomercato è imprevedibile e non si può mai dire l’ultima parola.

Il Futuro della Difesa Rossonera

La dirigenza del Milan sa che è fondamentale agire in fretta per regalare a Massimiliano Allegri, il tecnico rossonero, un rinforzo che possa dare equilibrio alla squadra. Se la pista Kiwior si allontana, il nome di Akanji resta una priorità. I rossoneri dovranno decidere se affondare il colpo per lo svizzero o virare su altre alternative. Una cosa è certa: la difesa del Diavolo ha bisogno di rinforzi, e il tempo stringe. Il destino del reparto arretrato del Milan si deciderà nelle prossime ore