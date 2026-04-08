Mercato Milan, dalla Germania arriva il difensore a parametro zero? I rossoneri ci pensano sul serio: i dettagli

Mercato Milan, spunta una golosa opportunità dalla Germania: c’è un difensore che può arrivare a parametro zero. Ecco tutti i dettagli

Diogo Leite è pronto a cambiare aria e a intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera. Il difensore portoghese classe 1999, colonna portante dell’Union Berlino nelle ultime quattro stagioni, ha deciso ufficialmente che non rinnoverà il proprio contratto con la compagine teutonica, come riportato da Gianluca Di Marzio. Arrivato dal Braga al termine dell’annata 2021/2022, il ventisettenne lascerà la capitale tedesca durante la prossima finestra estiva di calciomercato. Leite chiuderà la sua esperienza in Bundesliga con un bottino di circa 130 presenze, confermandosi un elemento estremamente duttile, capace di agire sia come centrale che come braccetto in una difesa a tre.

Il calciatore, cresciuto nel Porto, ha già attirato l’interesse di diversi top club europei. In particolare, il Borussia Dortmund lo tiene d’occhio come profilo ideale per rinforzare il proprio pacchetto arretrato. Durante la sua permanenza in Germania, Leite ha avuto modo di imporsi nelle gerarchie difensive, collaborando con ex protagonisti del campionato italiano del calibro di Bonucci e Gosens. Ad oggi, la posizione del giocatore è netta: l’intenzione è quella di «valutare attentamente e prendere la decisione migliore per il proprio futuro», con la consapevolezza di essere ormai libero di poter firmare un nuovo contratto.

Mercato Milan, tra la permanenza in Germania e il richiamo del campionato italiano

Le attenzioni della Serie A non si sono fatte attendere, con diversi club che hanno già avviato i primi contatti. La Lazio è la società che si è mossa con maggiore convinzione, avendo già tentato un approccio concreto a gennaio ed essendo tornata alla carica proprio nelle ultime settimane. Tuttavia, anche Fiorentina e Milan rimangono alla finestra; i rossoneri di Massimiliano Allegri, infatti, avevano già sondato il terreno in passato e attendono il momento propizio per un eventuale ritorno di fiamma. Sebbene non ci sia ancora una trattativa avanzata, Diogo Leite si trova davanti a un bivio: proseguire il proprio percorso in Bundesliga o cedere al fascino delle opportunità provenienti dall’Italia.