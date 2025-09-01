Connect with us

Milan news 24

Published

2 ore ago

on

By

Tare

Mercato Milan, colpo in prospettiva dalla Bundesliga! Arriva un difensore… Ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Milan è protagonista di un’intensa giornata di mercato, con movimenti che delineano la strategia del club per il presente e per il futuro. Mentre la cessione di Alex Jiménez al Bournemouth è stata ufficializzata, i rossoneri sono vicinissimi a mettere a segno un colpo di prospettiva, con l’obiettivo di rafforzare il settore giovanile.

La notizia della cessione di Alex Jiménez, il talentuoso terzino spagnolo, è ormai ufficiale. Il giovane difensore, che ha mostrato grande potenziale durante la sua esperienza a Milano, si trasferisce in Premier League per un’opportunità di crescita importante. La formula è quella del prestito oneroso, una soluzione che permetterà al club inglese di valutarlo in un campionato altamente competitivo. La partenza di Jiménez, pur dispiacendo a molti tifosi che lo avevano apprezzato, fa parte di una chiara strategia del Diavolo: ottenere liquidità per finanziare altre operazioni e al contempo monitorare la crescita del giocatore.

Mentre una porta si chiude, un’altra si apre. Secondo fonti affidabili, il Milan è in dirittura d’arrivo per l’acquisto di David Odogu, un giovane difensore classe 2006 proveniente dal Wolfsburg. L’operazione per il giovane tedesco, che ha già dimostrato grande talento e potenzialità, è una chiara testimonianza dell’attenzione che il Diavolo riserva al futuro. L’arrivo di Odogu, infatti, non è un acquisto per la prima squadra, ma un investimento mirato a rafforzare il settore giovanile, in particolare la squadra Primavera, che potrà contare su un difensore promettente per le prossime stagioni.

Le due operazioni, seppur diverse, mostrano un’unica filosofia di mercato: il Milan si muove con intelligenza, cedendo giocatori che non rientrano pienamente nei piani della prima squadra per investire su giovani talenti che potrebbero diventare i campioni del domani. La scelta di puntare su Odogu conferma la volontà del club di costruire un futuro solido e sostenibile, unendo la forza economica con una visione a lungo termine.

