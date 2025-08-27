Mercato Milan, Chukwueze al passo d’addio! Aggiornamenti continui, spuntano le cifre dell’operazione col Fulham

Mercato Milan, Chukwueze vicinissimo al Fulham: operazione complessiva da 25 milioni di euro. Tutti i dettagli

La cessione di Samuel Chukwueze al Fulham è una trattativa che si sta concretizzando, con un’operazione complessiva che si aggira sui 25 milioni di euro. Il calciomercato Milan e il club inglese sono in contatto costante per definire i dettagli finali e sigillare l’accordo. La notizia, riportata dal giornalista sportivo Matteo Moretto, ha scosso il mercato rossonero, confermando le indiscrezioni che vedevano il talento nigeriano lontano da Milano. Questo trasferimento, se confermato, avrebbe un impatto significativo sulle strategie future del club.

La strategia del Milan con Tare e Allegri

L’arrivo di Samuel Chukwueze al Milan nell’estate del 2023 è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi. Tuttavia, le sue prestazioni non hanno sempre mantenuto le aspettative, portando il club a considerare la sua cessione. L’attuale gestione, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dal neo-allenatore Massimiliano Allegri, sembra intenzionata a rivoluzionare la rosa. La cessione di Chukwueze rientra in questa strategia di ristrutturazione, volta a finanziare nuovi acquisti più funzionali al progetto tecnico di Allegri. Tare, noto per la sua abilità nel massimizzare il valore delle cessioni, vede in questa operazione un’opportunità per generare liquidità preziosa. Allegri, dal canto suo, ha bisogno di giocatori che si adattino perfettamente al suo modulo di gioco, e forse Chukwueze non rientrava pienamente nei suoi piani. La cessione al Fulham, quindi, non è solo una mossa economica, ma anche una scelta tecnica precisa.

L’interesse del Fulham e i dettagli dell’operazione

Il Fulham ha manifestato un forte interesse per Chukwueze, considerandolo l’elemento ideale per rafforzare il proprio attacco. La proposta economica di circa 25 milioni di euro complessivi riflette la fiducia che il club inglese ripone nelle qualità del giocatore. Le trattative, come riportato da Matteo Moretto, sono in fase avanzata e i due club stanno lavorando per definire la struttura dell’operazione, inclusi i dettagli su bonus e modalità di pagamento. La rapidità con cui si sta evolvendo la situazione suggerisce che le parti sono vicine a un’intesa definitiva. Per il Milan, questa somma rappresenterebbe una plusvalenza, seppur minima, ma soprattutto una boccata d’ossigeno per le casse societarie, consentendo di reinvestire sul mercato in entrata. L’addio di Chukwueze è quasi certo, e la sua destinazione, il Fulham, sembra ormai una formalità.

Impatto sul futuro del Milan e le prossime mosse

La cessione di Samuel Chukwueze al Fulham avrà un effetto domino sul calciomercato del Milan. Con i 25 milioni di euro incassati, Igli Tare potrà muoversi con maggiore libertà per acquistare i giocatori desiderati da Massimiliano Allegri. Si parla di possibili rinforzi in diversi reparti, dal centrocampo all’attacco. Il Milan punta a costruire una squadra più equilibrata e competitiva, capace di lottare per i massimi traguardi in Italia. La notizia, citata da Matteo Moretto, evidenzia la concretezza di questa operazione, che segna l’inizio di una nuova era per il club rossonero. I tifosi sono in attesa di capire quali saranno i prossimi colpi in entrata, ma una cosa è certa: la gestione Tare-Allegri non ha paura di prendere decisioni importanti per il bene della squadra.