Mercato Milan, non solo Musah: Alex Jimenez vola in Premier League! Cifre e dettagli, operazione in chiusura

Mercato Milan, non solo la cessione di Yunus Musah: ai dettagli anche la cessione di Alex Jimenez al Bournemouth. Ultime

Notizie bomba sul calciomercato del Milan! Secondo quanto riportato da Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, i rossoneri e il Bournemouth sono a un passo dal definire l’accordo per la cessione di Alex Jiménez. Una trattativa che sta infiammando il calciomercato estivo e che potrebbe portare a una svolta significativa per il futuro del giovane talento spagnolo. Le cifre che circolano sono da capogiro e riflettono l’interesse del club inglese per il terzino classe 2005.

Le negoziazioni tra le due società, secondo la fonte, si basano su una formula ben precisa: un prestito oneroso del valore di 2 milioni di euro, seguito da un’opzione di riscatto fissata a 21 milioni di euro. Questa cifra, se confermata, renderebbe l’affare uno dei più importanti per un giovane del vivaio milanista. L’obbligo di riscatto sarebbe condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi, un dettaglio che offre garanzie al Milan e permette al Bournemouth di tutelarsi.

La notizia più clamorosa, però, riguarda la volontà del giocatore. Alex Jiménez, infatti, è in rottura con il Milan e ha già espresso il suo desiderio di accettare il trasferimento in Premier League. Questa decisione ha accelerato notevolmente le trattative tra i due club. Una scelta che, seppur sofferta, potrebbe rappresentare la soluzione migliore per tutte le parti in causa. Il Milan, che continua a essere guidato dal direttore sportivo Igli Tare e da mister Massimiliano Allegri, potrebbe incassare una cifra considerevole, mentre Jiménez avrebbe la possibilità di giocare con continuità in un campionato di altissimo livello.

Il passaggio di un giovane di prospettiva come Jiménez al Bournemouth dimostra quanto il club inglese stia investendo per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Il terzino spagnolo, con la sua velocità e le sue doti tecniche, è considerato un profilo ideale per il calcio dinamico e intenso della Premier League. Per il Milan, invece, questa mossa rappresenta una strategia chiara: valorizzare i talenti del proprio settore giovanile e capitalizzare al meglio le cessioni per finanziare nuovi colpi di mercato.

L’eventuale partenza di Jiménez apre nuovi scenari per il Milan di Tare e Allegri. La dirigenza rossonera dovrà valutare se intervenire sul mercato per acquistare un nuovo terzino o se puntare su altri profili già presenti in rosa. Il calciomercato è ancora lungo e riserverà sicuramente altre sorprese, ma la trattativa per Jiménez è indubbiamente una delle più calde di questa sessione. Gli occhi di tutti gli appassionati sono puntati su questo affare, che potrebbe chiudersi a breve.

La trattativa tra Milan e Bournemouth per il trasferimento di Alex Jiménez si sta rapidamente dirigendo verso la conclusione. Le due società hanno trovato una bozza di accordo sulla base di un prestito di 2 milioni di euro, con un’opzione (probabilmente condizionata) di riscatto fissata a 21 milioni. Un’operazione che porterebbe il terzino spagnolo a lasciare l’Italia per approdare in Premier League. L’ultima parola spetta ora ai club per i dettagli finali e al giocatore per le visite mediche. Una cosa è certa: il futuro di Alex Jiménez sembra essere lontano da San Siro.