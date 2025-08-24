Mercato Milan, cresce la pista legata a Demiral! Richiesta precisa di Allegri, può arrivare a queste condizioni

Mercato Milan, in casa rossonera sta crescendo la suggestione legata all’arrivo di Demiral: richiesta precisa di Allegri

La notizia della sconfitta in casa contro la Cremonese ha messo in luce una cruda realtà per il calciomercato Milan: la difesa è un nervo scoperto. Dopo il 2-0 subito per mano di Baschirotto e Bonazzoli, l’allenatore Massimiliano Allegri ha lanciato un chiaro allarme riguardo alle disattenzioni della sua squadra. “Visto i goal che abbiamo preso, la situazione in cui dobbiamo migliorare è quando percepiamo il pericolo. Se in area siamo 5 contro 3, non possiamo prendere goal con uno che stacca da solo. Non possiamo subire un cross da Pezzella che fa una corsa di tanti metri e crossa da solo,” ha dichiarato Allegri, come riportato da Calciomercato.com.

Questo segnale di allarme, insieme all’urgente necessità di un rinforzo in attacco, ha reso la difesa un tema centrale nel vertice di mercato tenutosi a Casa Milan tra Allegri e la dirigenza, composta da Furlani e dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare. In attesa dell’inserimento del giovane De Winter, il club di via Aldo Rossi sta esplorando possibili mosse in extremis per rafforzare la retroguardia prima della chiusura del mercato. Sebbene l’attacco rimanga la priorità assoluta, come dimostrano lo stop definitivo all’operazione Victor Boniface e i recenti sviluppi su Conrad Harder, la necessità di un difensore è altrettanto sentita.

Inoltre, il vertice ha toccato altri punti cruciali, tra cui la possibilità di un rinforzo a centrocampo, con Adrien Rabiot in cima alla lista, nel caso in cui Yunus Musah dovesse essere ceduto all’Atalanta. Tuttavia, la difesa ha occupato una parte significativa del dibattito, con il Milan che cerca un profilo che possa integrarsi rapidamente e aggiungere solidità ed esperienza. Nonostante il poco tempo a disposizione per Furlani e Tare, i nomi sul taccuino non mancano, e la dirigenza sta valutando attentamente ogni opportunità.

La pista Demiral e l’occasione di mercato

Tra i vari nomi emersi, quello di Merih Demiral è uno dei più interessanti e concreti. Il difensore turco, classe 1998, è un volto già noto nel calcio italiano, avendo vestito le maglie di Sassuolo, Juventus e Atalanta. Demiral ha trascorso le ultime due stagioni all’Al-Ahli, in Arabia Saudita, ma il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026. Questo dettaglio rende il giocatore una opportunità di mercato, in quanto il Milan potrebbe strapparlo al club di Gedda a condizioni favorevoli.

Il profilo di Demiral piace molto ad Allegri e alla dirigenza rossonera. Sebbene non sia un giovanissimo, è nel pieno della sua carriera e, cosa ancora più importante, conosce già molto bene la Serie A. Questo fattore è cruciale, poiché permetterebbe un inserimento rapido nella squadra e nel modulo di gioco di Allegri. Il difensore turco, con la sua fisicità e la sua esperienza, potrebbe portare quel senso del pericolo che l’allenatore ha lamentato. Curiosamente, Demiral potrebbe avere finalmente l’occasione di lavorare con Allegri, dopo averlo solo sfiorato durante la sua precedente esperienza alla Juventus.

La trattativa, seppur complessa data la vicinanza della fine del mercato, potrebbe rappresentare la soluzione ai problemi difensivi del Milan, offrendo ad Allegri un rinforzo di qualità e alla squadra una maggiore stabilità in un reparto che, per il momento, sembra essere il vero tallone d’Achille.