Mercato Milan, deadline fissata per Jashari! Summit decisivo con Furlani, sono due gli scenari sul piatto

Mercato Milan, i prossimi saranno i giorni decisivi, in un senso o nell’altro, per Ardon Jashari: fissata la deadline

La saga di Ardon Jashari e il suo possibile trasferimento al calciomercato Milan si sta trasformando in uno dei casi di mercato più estenuanti di questa sessione estiva. Il centrocampista svizzero, da tempo un obiettivo primario per i rossoneri, continua a far parlare di sé non solo per le vicende legate al suo futuro, ma anche per la sua ormai persistente assenza dal campo con il Club Brugge. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, la situazione è giunta a un punto di non ritorno, con il Milan che si appresta a prendere una decisione definitiva.

Jashari, infatti, ha saltato la sua terza partita ufficiale consecutiva con il club belga. La sua assenza è stata giustificata in parte da un recente viaggio in Macedonia per celebrare il matrimonio del fratello, ma è innegabile che il suo rifiuto continuo di scendere in campo stia creando non pochi attriti con la sua attuale squadra. Questo atteggiamento, sebbene mirato a forzare un trasferimento, sta mettendo a dura prova la pazienza del Club Brugge, che finora ha eretto un muro invalicabile di fronte alle offerte del Milan.

Summit Decisivo a Milano: Furlani, Allegri e Tare al Lavoro

Con il Milan di ritorno dalla tournée pre-campionato, le prossime ore saranno cruciali. La dirigenza rossonera ha fissato una deadline definitiva per la trattativa con il Club Brugge. Per questo motivo, lunedì è previsto un vertice importantissimo in città. Saranno presenti l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani, il nuovo allenatore Massimiliano Allegri e il neo Direttore Sportivo Igli Tare. Questo summit servirà a fare il punto della situazione su uno dei principali obiettivi di mercato e a decidere la strategia da adottare.

Non è esclusa la possibilità di un ultimo, significativo rilancio da parte del Milan, una sorta di “lancio della stampella” come lo definisce il Corriere dello Sport, per cercare di scardinare la resistenza belga. Tuttavia, se anche questa mossa dovesse rivelarsi insufficiente e la porta rimanesse chiusa in faccia ai rossoneri, il budget stanziato per Jashari verrebbe immediatamente ridistribuito su altri obiettivi. La pazienza del Milan sembra essere giunta al limite, e la volontà è quella di chiudere la questione in tempi brevi.

Jashari “Fa Scuola”: L’Esempio di Joel Ordonez

La situazione di Ardon Jashari sta diventando un vero e proprio precedente all’interno del Club Brugge. Nelle scorse ore, anche il difensore centrale ecuadoriano Joel Ordonez, altro elemento fondamentale per l’allenatore Hayen, ha dichiarato di non voler più giocare per la squadra belga. Ordonez, anch’egli con mire di trasferimento, in questo caso verso il Marsiglia in Francia, rimarrà fuori dai titolari per non precludere la sua cessione.

L’allenatore del Club Brugge, Hayen, non ha nascosto il suo disappunto: “La sua non è una mossa intelligente,” ha dichiarato. “Ma dobbiamo risolvere i problemi che abbiamo. Joel ha problemi con il bicipite femorale da un po’. E per di più, sta pensando a un trasferimento. Il club mi ha informato.” Questo parallelismo tra Jashari e Ordonez evidenzia una tensione crescente all’interno del Club Brugge, con i giocatori determinati a forzare la mano per i loro trasferimenti.

Dall’esito della trattativa per Jashari dipendono molte altre mosse del Milan, che ha ancora necessità di chiudere per un terzino destro e un centravanti di peso. A seconda di come si risolverà la questione Jashari, si ridefinirà anche il budget complessivo a disposizione di Massimiliano Allegri e Igli Tare per completare la rosa. La sensazione è che i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro del centrocampista svizzero e, di conseguenza, per una parte significativa del mercato estivo del Milan.