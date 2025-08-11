Mercato Milan, oltre a De Winter c’è anche un’altra idea: Allegri lo vuole italiano

Mercato Milan: in attesa dell’ufficialità di De Winter, il club rossonero continua a monitorare le opportunità in difesa

Il Milan non perde tempo sul calciomercato e, dopo la cessione di Malick Thiaw al Newcastle, la dirigenza rossonera si è subito attivata per rinfoltire il reparto oltre a Koni De Winter. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la scelta del club di via Aldo Rossi potrebbe ricadere su un profilo italiano. L’allenatore Massimiliano Allegri, infatti, avrebbe espresso la preferenza di avere un difensore nostrano per la sua retroguardia.

Il nome in cima alla lista del Milan è quello di Pietro Comuzzo della Fiorentina. Il giovane difensore viola, considerato un prospetto molto interessante, era già stato contattato dal club rossonero prima ancora di chiudere la trattativa per Thiaw. Questo segnale evidenzia una strategia chiara e un lavoro di scouting mirato, condotto dal nuovo direttore sportivo Igli Tare in piena sintonia con le richieste di Allegri. L’idea è quella di puntare su un difensore giovane, ma con ampi margini di crescita e già abituato al campionato di Serie A.

La cessione di Thiaw ha generato un notevole incasso per le casse del Milan, permettendo al club di agire con maggiore libertà sul mercato. Dopo l’ufficialità della partenza del tedesco, diversi difensori centrali sono stati proposti alla dirigenza, ma il Diavolo vuole procedere con cautela. La decisione definitiva arriverà nel corso della prossima settimana, ma la sensazione è che il nome di Comuzzo sia il più probabile.

La scelta di un difensore italiano da parte di Allegri non è casuale. Il tecnico livornese, noto per la sua attenzione alla fase difensiva, preferisce avere giocatori che conoscano già le dinamiche e le tattiche del nostro campionato. Comuzzo, con la sua giovane età e le sue qualità, si inserisce perfettamente in questa filosofia. Il Milan ha un piano preciso per il mercato: rinforzare la squadra con innesti mirati, che possano integrarsi al meglio nel progetto tecnico e che rappresentino un investimento per il futuro. La prossima settimana sarà decisiva per capire se Comuzzo vestirà la maglia rossonera.