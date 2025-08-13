Mercato Milan, il parere di Biasin: «L’arrivo di De Winter è un’operazione intelligente»

Mercato Milan, il giornalista Biasin dice la sua sul mercato del Milan

Il calciomercato estivo si avvia verso le sue battute finali, e la pressione per le società aumenta. A poco più di due settimane dalla chiusura, fissata per il 1° settembre, le trattative sono serrate e ogni mossa viene analizzata con grande attenzione. A dire la sua, nel consueto Editoriale del mercoledì sulle colonne di Tuttomercatoweb.com, è stato il noto giornalista Fabrizio Biasin, che ha promosso a pieni voti l’operato del Milan sul mercato. Le sue parole si sono concentrate in particolare sulla gestione del reparto difensivo, con la cessione di Malick Thiaw e il contemporaneo acquisto di Koni De Winter.

Biasin ha difeso a spada tratta la strategia rossonera, contrapponendosi a chi critica la scelta di incassare da una vendita per reinvestire in un giocatore meno costoso. “Il Milan ha venduto Thiaw a 40 e contemporaneamente ha preso De Winter a 20. Qualcuno dice “Non si fa! Si deve spendere!” e dice una boiata. Oh, sono opinioni”. Con queste parole dirette, il giornalista ha voluto smontare l’idea che un club debba necessariamente spendere la stessa cifra incassata, o di più, per essere considerato ambizioso.

L’analisi di Biasin prosegue con un’elogio alla dirigenza rossonera, che ha saputo operare con intelligenza e lungimiranza. A suo avviso, la cessione di Thiaw per 40 milioni è stata un affare eccellente, un’operazione da manuale del calciomercato. “Thiaw a 40 è una cessione con i fiocchi, De Winter a 20 un ottimo innesto“. Il punto cruciale del ragionamento di Biasin risiede nel considerare l’efficienza economica come una virtù, non un difetto. “Il fatto che uno costi la metà dell’altro è un merito, non una pecca“. Secondo il giornalista, il Milan sta dimostrando di saper vendere al momento giusto, incassando una cifra importante, e di saper trovare sostituti validi a un prezzo inferiore, garantendo così sostenibilità e competitività.

Pur promuovendo l’operato del Milan in questa sessione di calciomercato, Biasin conclude la sua analisi sottolineando un tassello ancora mancante, che farà la differenza nella prossima stagione. L’attenzione si sposta dall’efficacia delle cessioni alla necessità di un rinforzo in attacco. “Il Milan sta facendo un buon mercato e non soltanto per come sta vendendo. Poi, ovviamente, la punta farà tutta la differenza del mondo, ma questo è un altro discorso“. Una chiosa che riassume perfettamente le aspettative dei tifosi e gli obiettivi della dirigenza rossonera. Nonostante i successi sul fronte delle uscite e l’arrivo di innesti di qualità, il colpo in attacco è ciò che potrà definire il successo finale di questa sessione di mercato e, di conseguenza, l’intera stagione del Milan di Max Allegri.