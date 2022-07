De Ketelaere aspetta solo il Milan e non vuole rischiare infortuni: i dettagli

Charles De Ketelaere è sempre più vicino a un trasferimento dal Bruges al Milan e il calciatore non vuole in nessun modo che la trattativa sfumi.

Come riportato dal quotidiano Het Nieuwsblad, il calciatore, in accordo con il tecnico del Brugge, non vuole giocare amichevoli per non rischiare un infortunio.