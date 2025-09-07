Mercato Milan, il dato impressiona! Stagione 2024/2025 completamente spazzata via. L’analisi

Mercato Milan, dato impressionante sulla squadra di Max Allegri: i rossoneri hanno quasi spazzato via la squadra del 2024/2025

Come titolato in prima pagina dal quotidiano Tuttosport, il Milan 2024-’25 è stato letteralmente spazzato via. Un anno fa, la rosa a disposizione di Paulo Fonseca contava ben 27 giocatori, ma oggi, a fronte di una vera e propria rivoluzione, ne sono rimasti soltanto nove. Un dato che non lascia spazio a interpretazioni e che smentisce clamorosamente le rassicurazioni di metà giugno, quando la dirigenza milanista aveva dichiarato che l’organico della passata stagione era buono e che non ci sarebbe stata una rifondazione totale.

I fatti, però, hanno dimostrato il contrario, con il nuovo direttore sportivo Igli Taree il neo-allenatore Massimiliano Allegri che hanno dato il via a un’operazione di rinnovamento radicale. La rosa rossonera ha subito un’epurazione senza precedenti, con ben 18 giocatori che hanno lasciato Milanello. Tra questi, nomi eccellenti che sembravano inamovibili.

Le cessioni e i prestiti hanno riguardato giocatori del calibro di Theo Hernandez, Reijnders, Thiaw, Emerson Royal, Musah, Jimenez, Filippo Terracciano, Chukwueze, Okafor, Morata, Sportiello, Nava e Zeroli. Oltre a loro, sono scaduti i contratti di Calabria, Florenzi e Jovic, mentre il ritorno di Abraham alla Roma e il passaggio di Bennacer alla Dinamo Zagabria hanno completato il quadro delle partenze.

La vecchia guardia è stata smantellata pezzo dopo pezzo, con l’obiettivo dichiarato di costruire una squadra più funzionale alle idee tattiche di Allegri. L’arrivo di Tare, un dirigente esperto e abituato a gestire operazioni di mercato complesse, ha segnato l’inizio di una nuova era, caratterizzata da scelte precise e decise. La nuova strategia del club sembra puntare su un mix di giocatori di esperienza e giovani talenti, ma il primo passo è stato quello di liberarsi di quegli elementi ritenuti non più indispensabili per il nuovo progetto tecnico.

A resistere a questa ondata di cambiamento sono stati in pochi: i portieri Maignan e Torriani, i difensori Tomori e Gabbia, il giovane Pavlovic, i centrocampisti Fofana e Loftus-Cheek, e gli attaccanti Pulisic e Leao. Questi nove giocatori rappresentano le fondamenta su cui il Milan di Allegri e Tare dovrà costruire il suo futuro, con l’arduo compito di ritornare ai vertici del calcio italiano dopo una stagione di transizione che ha portato a un cambiamento così drastico e inatteso.