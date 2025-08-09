Mercato Milan, sfuma definitivamente Darwin Nunez: accordo totale con l’Al Hilal. I dettagli

Mercato Milan, Darwin Nunez sfuma definitivamente per l’attacco: accordo definito con l’Al Hilal di Simone Inzaghi

Colpo di scena nel calciomercato internazionale! La notizia che ha infiammato la giornata è giunta come un fulmine a ciel sereno: Darwin Núñez è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al Hilal. La conferma arriva direttamente da Fabrizio Romano, garanzia di affidabilità per le notizie di mercato, che con il suo celebre “Here We Go!” ha siglato l’operazione. Un accordo verbale è stato raggiunto tra tutte le parti, mettendo fine alle speculazioni e ai sogni di molte squadre europee, tra cui il calciomercato Milan del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del neotecnico Massimiliano Allegri.

Il Liverpool incasserà una cifra considerevole per la cessione del suo attaccante uruguaiano: si parla di 53 milioni di euro più bonus, un investimento significativo da parte del club saudita che dimostra ancora una volta la sua impressionante potenza economica. Per Núñez, invece, si prospetta un contratto triennale, un periodo in cui sarà chiamato a diventare il punto di riferimento offensivo di una squadra ambiziosa, desiderosa di dominare sia in patria che nelle competizioni continentali.

L’operazione è stata condotta con grande determinazione dall’Al Hilal, soprattutto per volere di Inzaghi, che ha espressamente richiesto l’attaccante uruguaiano come priorità assoluta per il suo progetto tecnico. La sua insistenza ha fatto sì che la trattativa, una volta impostata, procedesse spedita verso la sua conclusione positiva. La volontà del giocatore è stata altrettanto decisiva: Núñez ha detto sì alla proposta dell’Al Hilal, convinto dal progetto e dall’offerta economica che lo attendeva in Arabia Saudita.

Questa mossa di mercato ha un sapore particolare anche per i tifosi del Milan, che avevano a lungo accarezzato l’idea di vedere Darwin Núñez indossare la maglia rossonera. Con l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, i rossoneri stanno cercando di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. Il nome di Núñez era stato accostato a lungo al club di Via Aldo Rossi, ma l’imponente offerta dell’Al Hilal ha evidentemente tagliato fuori ogni possibilità per il Diavolo. Il Milan dovrà ora guardare ad altri obiettivi per rafforzare il proprio reparto offensivo, ma la delusione per non aver potuto puntare su un profilo così promettente è palpabile tra i sostenitori rossoneri.

Le visite mediche saranno il prossimo passo per Darwin Núñez, un passaggio formale che precederà l’annuncio ufficiale e la presentazione del giocatore. Questa operazione segna un’altra tappa importante nel trasferimento di talenti di primissimo livello dai campionati europei alla Saudi Pro League, che continua a rafforzarsi a suon di milioni di euro, attirando nomi altisonanti e mettendo in discussione gli equilibri del calcio mondiale. L’Al Hilal si assicura un attaccante prolifico e potente, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera lontano dai riflettori europei, ma sotto una luce altrettanto intensa in Medio Oriente.