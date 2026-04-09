Mercato Milan, Cuomo svela: «Allegri ha chiesto quattro Rabiot! Modric l’anno prossimo…». Segui le ultimissime sui rossoneri

Michael Cuomo, giornalista, si è espresso a MilanVibes senza mezzi termini sul mercato Milan. Massimiliano Allegri ha bene in mente il progetto per l’anno prossimo, tenendo in conto che i rossoneri potrebbero giocare la Champions League e, quindi, avere molti più impegni di quelli affrontati in questa stagione. Per quest’ l’allenatore vuole almeno un acquisto d’esperienza per reparto. In più, da risolvere la situazione Luka Modric che dovrebbe comunque restare a Milano anche l’anno prossimo.

PAROLE – «Allegri ha chiesto quattro Rabiot, uno per reparto. Goretzka, Casemiro, Lewandowski, sono tutti nomi che idealmente potrebbero essere mischiati coi vari Gila, calciatori di valore nel pieno della carriera. A questa squadra manca un numero nove per fare lo step definitivo, perché dove non arriva la mentalità arriva il gol dell’attaccante. Il Milan di Pioli costruisce una mentalità, aveva Giroud che la buttava dentro ed eri 1-0. Il mio sogno al Milan? Zirkzee, io prenderei lui. Dal vivo mi ha fatto impressione il suo modo di gestire il pallone e secondo me con lui gli esterni andrebbero a nozze. Pensate all’Atalanta di Ilicic e Gomez, che avevano bisogno del regista offensiva che si sbattesse per loro. I migliori mesi di Leao sono quelli con Giroud, che fa il lavoro per lui. Nella prima parte dell’anno dello Scudetto il Milan è trascinato dal gruppo, da Ibrahimovic. Modric resta? Per me sì, ma dobbiamo capire che l’anno prossimo sarà uno come gli altri. In caso di qualificazione in Champions giocherà i big match e dovrà essere gestito a livello di allenamenti. Sarà un calciatore affaticato, anche solo per motivi anagrafici».