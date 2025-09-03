Mercato Milan, spunta il dettaglio sul contratto di Rabiot che lascia di stucco! Bonus da urlo per il francese

Mercato Milan, Adrien Rabiot percepirà 3.5 milioni di euro netti con un importantissimo bonus in caso di qualificazione in Champions League

Il calciomercato estivo del Milan è terminato, e l’ultima notizia che sta facendo sognare i tifosi rossoneri riguarda l’arrivo di un grande nome per il centrocampo. Secondo le indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, il club milanese ha chiuso un importante accordo con Adrien Rabiot, il talentuoso centrocampista francese. Questo trasferimento non è solo un colpo di mercato, ma un segnale forte e chiaro della direzione che il nuovo Milan intende intraprendere sotto la guida del neo-direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Rabiot è stato a lungo uno dei giocatori più desiderati in Europa, e il suo arrivo a Milano rappresenta un’opportunità eccezionale per rinforzare la squadra. L’accordo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, prevede un ingaggio di 3,5 milioni di euro netti a stagione. Questa cifra, di per sé già significativa, è destinata a superare i 4 milioni di euro grazie a un bonus legato alla qualificazione in Champions League. Un incentivo che dimostra la grande ambizione del club e l’importanza del risultato sportivo per il progetto.

La trattativa, gestita con grande abilità dal direttore sportivo Igli Tare, ha visto il Milan superare la concorrenza di diversi club europei, attratti dalla possibilità di ingaggiare un giocatore del calibro di Rabiot. L’arrivo di Allegri in panchina ha sicuramente giocato un ruolo cruciale: il tecnico livornese conosce bene Rabiot per averlo già allenato alla Juventus e ha convinto il giocatore a sposare il progetto rossonero, offrendogli un ruolo da protagonista nel suo schema tattico.

L’inserimento di Rabiot nel centrocampo del Milan cambierà gli equilibri e fornirà a Allegri un’opzione versatile e di qualità. Il francese può ricoprire diverse posizioni, da mezzala a mediano, e la sua fisicità, unita a una grande tecnica e visione di gioco, lo rende il profilo ideale per un reparto che necessita di esperienza e sostanza. Con lui, il Milan si assicura un giocatore in grado di dettare i ritmi, recuperare palloni e inserirsi in zona gol, caratteristiche fondamentali per competere ai massimi livelli.

L’acquisto di Rabiot non è solo un affare economico, ma un investimento strategico sul futuro del club. La sua esperienza in campo internazionale, maturata con la Francia e in Champions League con la Juventus, sarà un valore aggiunto per i giovani talenti rossoneri. L’arrivo di Rabiot segna l’inizio di una nuova era per il Milan, un’era che punta a riportare il club ai vertici del calcio italiano, sotto la guida sapiente di due figure di spicco come Igli Tare e Massimiliano Allegri.