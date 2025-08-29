Mercato Milan, contatto importante per Dovbyk: è successo nelle ultime ore, tutti gli aggiornamenti

Mercato Milan, oggi c’è stato un contatto importante con l’agente di Dovbyk: l’ucraino è un’occasione per le ultime ore della sessione estiva

Il mercato del Milan non dorme mai e in queste ore decisive si intensificano le manovre per regalare al nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, il tanto atteso numero 9. Le ultime, clamorose, novità arrivano direttamente dall’esperto di mercato Matteo Moretto, una delle voci più autorevoli e affidabili nel panorama calcistico, che ha svelato il retroscena nel canale YouTube di un altro guru del giornalismo sportivo, Fabrizio Romano.

Secondo quanto riportato da Moretto, il Milan ha un piano molto preciso: sta puntando con decisione su Artem Dovbyk, attaccante ucraino che, nonostante il suo indiscutibile talento, sembra essere ai margini del progetto tecnico della Roma. La società rossonera, guidata dalla lungimiranza del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, ha programmato per oggi un contatto diretto con l’entourage del giocatore. L’obiettivo è chiaro: capire se ci sono le condizioni necessarie per sferrare l’assalto decisivo e cogliere una opportunità di mercato che in pochi si aspettavano.

La situazione di Dovbyk è complessa e affascinante al tempo stesso. L’attaccante ha vissuto una stagione non all’altezza delle aspettative e, come svelato da Moretto, una riunione interna alla Roma avrebbe chiarito al giocatore la sua posizione: non è considerato una prima scelta da Gian Piero Gasperini, il che apre uno scenario intrigante per il club di Via Aldo Rossi. Il Milan ha fiutato l’affare e sta attentamente valutando ogni singolo aspetto dell’operazione, dalle cifre dell’ingaggio a quelle del possibile cartellino.

La dirigenza rossonera, in stretta sinergia con Allegri e Tare, è consapevole che il tempo stringe. La necessità di un attaccante di peso è una priorità assoluta e Dovbyk possiede quelle caratteristiche tecniche e fisiche che si sposerebbero alla perfezione con il modulo e le idee di gioco del tecnico toscano. La sua potenza fisica, la sua abilità nel gioco aereo e il suo fiuto del gol lo rendono un profilo ideale per un Milan che vuole tornare a dominare in Italia e in Europa.

L’operazione non è semplice e presenta diverse incognite. La Roma lascerà partire il giocatore solo a determinate condizioni economiche e la concorrenza, seppur non esplicitata, potrebbe farsi sentire da un momento all’altro. Tuttavia, il Milan è forte della sua determinazione e della volontà del giocatore di rilanciarsi in una grande piazza. Gli occhi dei tifosi rossoneri sono puntati su questo sviluppo di mercato, in attesa di capire se la trattativa potrà trasformarsi in un colpo da novanta per il centravanti titolare della prossima stagione. Il futuro del numero 9 rossonero potrebbe essere appeso a questo incontro cruciale.

