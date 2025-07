Mercato Milan, parte l’operazione Vlahovic! Primi contatti con la Juve, spunta una clamorosa ipotesi all’orizzonte

Mercato Milan, è partita l’operazione Vlahovic con la Juve: spunta l’ipotesi di un clamoroso scambio alla pari con Thiaw

Il calciomercato Milan estivo continua a scaldarsi, e un nome su tutti sta infiammando le fantasie dei tifosi milanisti: Dusan Vlahovic. Sebbene le trattative procedano sottotraccia e non vi siano ancora comunicazioni ufficiali, le indiscrezioni, riportate con insistenza dalla Gazzetta dello Sport, suggeriscono che l’attaccante serbo della Juventus sia sempre più vicino a vestire la maglia numero 9 del Milan.

L’arrivo di Max Allegri sulla panchina rossonera ha evidentemente accelerato la ricerca di un centravanti di peso, e Vlahovic, con le sue indiscusse qualità realizzative, rappresenta il profilo ideale per l’attaccante che il nuovo tecnico desidera. Igor Tudor era inizialmente il favorito per il ruolo di attaccante di riserva, ma con l’emergere del nome di Vlahovic, la situazione è completamente cambiata.

Dietro le quinte, le dirigenze di Milan e Juventus stanno tessendo una tela complessa, ma con un obiettivo comune: trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti. La Juventus ha la necessità di “risolvere un problema” legato a Vlahovic, e il Milan si presenta come la soluzione perfetta, naturalmente alle sue condizioni. Le due società sembrano aver preso coscienza del fatto che un affare potrebbe essere mutuamente vantaggioso.

Uno Scambio Che Potrebbe Sbloccare la Trattativa

La formula più accreditata per sbloccare questa complessa trattativa, come riportato dalla rosea, è uno scambio alla pari o con conguaglio: Dusan Vlahovic a Milano e Malick Thiaw a Torino. Questa bozza, su cui le due dirigenze stanno lavorando intensamente, presenta un notevole vantaggio: andrebbe a colmare le lacune di entrambe le formazioni. Il Milan otterrebbe il tanto agognato centravanti di razza, mentre la Juventus rinforzerebbe la sua difesa con un centrale giovane e promettente come Thiaw.

Il nodo cruciale rimane, ovviamente, l’aspetto economico. È fondamentale far quadrare i conti, ovvero trovare una valutazione equilibrata per i due cartellini dei giocatori e, non meno importante, definire la cifra giusta per l’ingaggio dell’ex Fiorentina. Si parla di cifre importanti, e il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, avrà il compito arduo di trovare l’intesa che accontenti sia le richieste economiche del giocatore che le necessità di bilancio del club rossonero.

L’entusiasmo tra i tifosi è palpabile. L’idea di vedere Vlahovic indossare la maglia rossonera e formare un tandem offensivo con gli altri talenti del Milan è un sogno che sta diventando sempre più concreto. La “Vecchia Signora” ha un “problema” da risolvere, e il “Diavolo” potrebbe darle la soluzione, sempre e solo alle sue condizioni, ovviamente. La Gazzetta dello Sport continua a seguire da vicino gli sviluppi, e l’attesa per l’annuncio ufficiale cresce di giorno in giorno. La stampa è in fermento, e tutti gli occhi sono puntati su questo affare che potrebbe ridefinire gli equilibri della Serie A.

Sarà Vlahovic il pezzo mancante per il Milan di Allegri e Tare? Solo il tempo potrà dirlo, ma le premesse sembrano davvero promettenti.