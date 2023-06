Mercato Milan: contatti per Dominguez, Reijnders tra i preferiti. Cosa succede a centrocampo per i rossoneri

Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato – L’Originale ha fatto il punto a centrocampo per il mercato Milan. Reijnders dell’AZ Alkmaar resta un obiettivo per i rossoneri: la trattativa non può ancora definirsi aperta ma l’olandese è uno dei giocatori preferiti per quel ruolo.

Contatti approfonditi, poi, con gli agenti di Nico Dominguez del Bologna, in attesa di formulare un’offerta. Il calciatore è in scadenza nel 2024.