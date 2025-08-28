Mercato Milan, per la difesa sale Akanji! Primi contatti con il Manchester City, c’è da superare la concorrenza di questo club

Mercato Milan, in difesa i rossoneri hanno avviato i primi contatti per Akanji del Manchester City: concorrenza del Galatasaray

La finestra di mercato estiva si sta rivelando un momento cruciale per il Milan, che, sotto la nuova gestione tecnica e dirigenziale, si muove con decisione per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il neo direttore sportivo Tare e il nuovo allenatore Allegri sono al lavoro per individuare i profili ideali che possano alzare il livello competitivo, e tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per la difesa spicca quello di Manuel Akanji.

Secondo quanto rivelato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, il calciomercato Milan avrebbe già sondato il terreno per il difensore svizzero, chiedendo informazioni sulle condizioni economiche per un possibile accordo. Pur non essendoci ancora un’offerta formale sul tavolo del Manchester City, questo interesse colloca Akanji tra i tre nomi principali nella lista del club rossonero per il reparto arretrato. L’obiettivo è chiaro: trovare un nuovo centrale che possa garantire solidità e qualità al pacchetto difensivo.

La situazione di Akanji è complessa e dinamica. Il Manchester City, detentore del cartellino, sembra aperto a una cessione, ma la concorrenza è forte. Il Galatasaray, in particolare, ha mostrato un forte interesse, tanto da aver già raggiunto un accordo di massima con i Citizens per una cifra intorno ai 15 milioni di sterline. Tuttavia, il trasferimento non si è ancora concretizzato a causa della mancanza di un’intesa tra il club turco e il giocatore stesso. Questo stallo rappresenta una potenziale finestra di opportunità per il Milan, che potrebbe inserirsi con decisione per superare la concorrenza.

L’interesse del Milan per Akanji non è casuale. Il difensore, con la sua solidità fisica, la sua intelligenza tattica e la capacità di impostare il gioco dalla retroguardia, si sposerebbe perfettamente con le idee di gioco di Allegri. La sua esperienza a livello internazionale e la sua grande affidabilità lo rendono un profilo di alto livello, capace di fare la differenza in Serie A e nelle competizioni europee. La dirigenza rossonera, guidata da Tare, sa bene che per competere ai massimi livelli è necessario investire su giocatori di questo calibro.

La trattativa è ancora nelle sue fasi iniziali, e l’esito non è scontato. Il Milan dovrà agire con rapidità e strategia per superare l’ostacolo rappresentato dal Galatasaray e convincere il giocatore a scegliere la destinazione italiana. L’acquisto di un difensore di questo spessore potrebbe rappresentare il grande colpo di Tare e Allegri, un segnale forte e chiaro delle ambizioni del club. I tifosi rossoneri restano in attesa di sviluppi su una delle piste di mercato più calde di questa estate.