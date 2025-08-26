Mercato Milan, conferme importantissime per Adrien Rabiot! Allegri e Tare alzano il pressing, la situazione

Mercato Milan, arrivano conferme importantissime per quanto riguarda l’interesse dei rossoneri per Rabiot: le ultime

La sessione estiva di calciomercato entra nella sua fase più calda e il Milan, sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri e con Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, sta accelerando le operazioni per completare la rosa. Un nome in particolare sta emergendo con forza per il centrocampo rossonero: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, attualmente in forza al Marsiglia, è il profilo ideale per rinforzare la mediana e rispondere alle precise richieste di mister Allegri.

Rabiot, il profilo perfetto per il Milan di Allegri

Il calciomercato Milan è alla ricerca di una mezzala di inserimento, un giocatore con spiccate doti offensive e una certa propensione al gol. Rabiot, con la sua esperienza e le sue caratteristiche, sembra incarnare perfettamente questo identikit. La sua capacità di inserirsi negli spazi, la visione di gioco e la potenza fisica lo rendono un elemento prezioso per qualsiasi squadra. Il giocatore, dopo alcuni attriti con il club francese, è stato messo sul mercato e ha espresso il desiderio di tornare a giocare in Serie A, campionato dove ha già militato con successo in passato. Questa preferenza gioca a favore del Milan, che sta sondando il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.

Vertice di mercato e accelerazione delle trattative

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, un vertice tra la dirigenza rossonera e l’allenatore si è tenuto a Casa Milan per definire le strategie per l’ultima settimana di mercato. Dalla riunione è emersa la necessità di almeno tre rinforzi chiave: un difensore di esperienza, un centrocampista offensivo e un nuovo numero 9. Per il reparto avanzato, i nomi in pole position sono quelli di Conrad Harder e, a sorpresa, anche Dusan Vlahovic.

Per quanto riguarda il centrocampo, l’obiettivo principale è Rabiot. Nonostante il Milan avesse inizialmente pensato a Giovanni Fabbian del Bologna, la pista che porta al francese si è rafforzata. Il noto giornalista Matteo Moretto ha confermato che il Milan ha già avviato contatti concreti con l’entourage del giocatore e con il Marsiglia. La trattativa è complessa, ma la volontà del giocatore di tornare in Italia e l’interesse del Milan, unito alla chiara richiesta di Allegri, potrebbero sbloccare la situazione. L’arrivo di Rabiot sarebbe un colpo importante per il club rossonero, che potrebbe così contare su un giocatore di alto livello e dall’esperienza internazionale per affrontare la stagione. L’intera operazione è un segnale di come il nuovo Milan di Tare e Allegri stia lavorando per costruire una squadra competitiva e in grado di lottare ai massimi livelli in tutte le competizioni.