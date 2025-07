Mercato Milan, conferme sull’offerta per Jashari! Rossoneri in attesa del Brugge, cifre e dettagli

Mercato Milan, arrivano importanti conferme sull’offerta odierna del club rossonero al Brugge per Jashari: ore decisive

La giornata di oggi ha segnato un momento cruciale nella complessa trattativa che vede il calciomercato Milan impegnato nell’acquisizione di Jashari dal Club Brugge. Il club rossonero, guidato dal neo Direttore Sportivo Igli Tare e con Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, ha alzato la posta, presentando una nuova offerta migliorata che mira a chiudere definitivamente l’affare. Le dichiarazioni di Igli Tare alla Gazzetta hanno gettato nuova luce sulla situazione, confermando l’impegno del Milan e la volontà di non protrarre ulteriormente le negoziazioni.

Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha fornito un quadro dettagliato della situazione attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube, diventando la fonte principale di queste ultime e decisive informazioni. Romano ha sottolineato l’importanza delle parole pronunciate da Tare, che ha ufficialmente annunciato la presentazione della nuova proposta per Jashari. Le cifre che circolano, e che Romano stesso ha confermato come risultato delle sue indagini, parlano di una offerta di 33.5 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori 5 milioni in bonus. Questa revisione al rialzo della proposta dimostra la forte determinazione del Milan a portare il talentuoso giocatore a San Siro.

Uno degli aspetti più significativi delle affermazioni di Igli Tare riguarda la tempistica della conclusione dell’operazione. Il Direttore Sportivo rossonero ha chiarito che la fase finale della trattativa deve essere adesso, con un messaggio inequivocabile al Brugge: “non andremo oltre“. Questa posizione ferma da parte del Milan evidenzia la strategia di voler chiudere rapidamente l’affare, evitando inutili dilatazioni e mettendo pressione sulla società belga. Si tratta di un ultimatum vero e proprio, una mossa strategica per forzare la mano al Brugge e ottenere una risposta celere alla nuova offerta.

La giornata di oggi, pur essendo stata intensa, non ha ancora portato a una conclusione definitiva, principalmente a causa dell’impegno del Brugge in una partita. Tuttavia, come sottolineato da Fabrizio Romano, è a partire da domani che si attendono gli sviluppi più importanti. Con l’offerta da 33.5 milioni più 5 di bonus saldamente sul tavolo, la trattativa entra ora nel vivo, in una fase in cui ogni dettaglio e ogni comunicazione saranno cruciali. La pressione è tutta sul Brugge, che dovrà decidere se accettare la proposta del Milan o rischiare di perdere l’opportunità di una cifra considerevole per il suo gioiello.

Il Milan, con Igli Tare alla guida della direzione sportiva e con Allegri in panchina, sta mostrando una strategia di mercato chiara e decisa, puntando a rinforzare la squadra con innesti di qualità che possano contribuire a una stagione di successo. L’acquisizione di Jashari, se dovesse concretizzarsi, sarebbe un segnale forte delle ambizioni del club e della sua volontà di competere ai massimi livelli. Tutti gli occhi sono puntati su domani, in attesa di capire se il Brugge accetterà la proposta del Milan e se Jashari vestirà presto la maglia rossonera.

Fonte: Fabrizio Romano YouTube Channel