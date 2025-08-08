Mercato Milan, confermato l'assalto ad Hojlund! Accordo con il Manchester United ad un passo ma il giocatore... Cosa succede

Mercato Milan, è confermato l’assalto dei rossoneri ad Hojlund: accordo chiuso con il Manchester United, il giocatore riflette

Il calciomercato Milan, sotto la nuova guida del Direttore Sportivo Igli Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, si prepara a una settimana cruciale sul fronte mercato. L’obiettivo primario per rinforzare l’attacco rossonero e affiancare Santiago Gimenez è Rasmus Hojlund, attaccante danese attualmente in forza al Manchester United. La trattativa, che si preannuncia tutt’altro che semplice, occupa le prime pagine dei quotidiani sportivi, e la Gazzetta dello Sport, per mano di Luca Bianchin, ha fornito un quadro dettagliato della situazione.

La difficoltà principale dell’operazione, come sottolineato dalla fonte, non sembra risiedere nel club inglese. Anzi, il Manchester United si sta dimostrando un interlocutore non particolarmente ostile. Gli arrivi di Matheus Cunha e, soprattutto, di Benjamin Sesko, uniti alla presenza di Joshua Zirkzee, hanno arricchito il reparto offensivo dei Red Devils con un’abbondanza di talento giovane. In questo scenario, Hojlund, pur rientrando nella categoria dei prospetti interessanti, non è considerato indispensabile per i piani di Erik ten Hag, e la sua partenza è un’opzione concreta. Il dialogo tra i due club è infatti intenso già dalla scorsa settimana, con le parti che stanno delineando una bozza di accordo.

Le cifre che circolano per l’operazione sono piuttosto chiare: il Milan punta a chiudere per una somma vicina ai 4 milioni di euro per un prestito oneroso, con un diritto di riscatto fissato a circa 40 milioni di euro. A queste cifre si aggiungerebbe ovviamente l’onere dello stipendio del giocatore, pari a 3,8 milioni di euro netti a stagione, che sarebbe interamente a carico del club di Via Aldo Rossi. Questa formula finanziaria permetterebbe al Milan di spalmare l’investimento e valutarne l’impatto nel corso della prossima stagione.

La vera chiave dell’operazione, però, risiede nella volontà del giocatore. Attualmente, Rasmus Hojlund sembra propenso a sfidare la concorrenza interna al Manchester United e a giocarsi un posto da titolare. Sebbene il Milan sia indubbiamente una destinazione gradita, il “sì” definitivo al trasferimento da parte del danese non è ancora arrivato. Un fattore che potrebbe influenzare la sua decisione è il minore spazio che Hojlund potrebbe trovare in Premier League la prossima stagione: le 23 partite da titolare disputate nell’ultima Premier League sono destinate a scendere con i nuovi arrivi. Questo potrebbe spingere il giovane attaccante a considerare con maggiore attenzione l’opportunità offerta dal Milan, dove avrebbe la possibilità di essere un elemento centrale nel progetto di Tare e Allegri.

Insistere su Hojlund ha un senso logico per il Milan, che vuole garantire a Santiago Gimenez un partner di livello per il reparto offensivo. La prossima settimana sarà decisiva per capire se questa complessa operazione potrà concretizzarsi. Come spesso accade nel mercato calcistico, i tempi per trattative di questa portata sono quasi sempre inevitabilmente lunghi, ma il Milan ha dimostrato di voler procedere con determinazione per assicurarsi il talento di Rasmus Hojlund. L’attesa è palpabile tra i tifosi rossoneri, ansiosi di vedere il danese vestire la maglia del Diavolo.