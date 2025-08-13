Mercato Milan, piovono conferme dirette e indirette! Furlani lavora al super colpo, c’è fiducia totale di arrivare a dama. Gli aggiornamenti

Mercato Milan, arrivano importantissime conferme sull’avanzare della trattativa con il Manchester United per Hojlind

La dirigenza del calciomercato Milan, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e con il benestare del tecnico Max Allegri, sta premendo sull’acceleratore per assicurarsi le prestazioni di Rasmus Hojlund. Le ultime ore hanno portato conferme significative sui progressi della trattativa, alimentando un crescente ottimismo negli ambienti rossoneri. L’apertura del giovane attaccante danese al trasferimento a Milano ha rappresentato una svolta cruciale, spingendo il club a intensificare i contatti per definire l’accordo il prima possibile. L’obiettivo è chiaro: consegnare ad Allegri il nuovo centravanti per la prossima stagione nel minor tempo possibile.

Le voci di mercato, sempre più insistenti, trovano riscontro nelle analisi dei massimi esperti del settore. Matteo Moretto, noto giornalista sportivo e insider di mercato, ha confermato che il Milan ha effettivamente “messo il piede sull’acceleratore” per velocizzare la trattativa Hojlund. Secondo Moretto, il sì del danese al trasferimento è ormai assodato, e si attendono nuovi contatti nelle prossime ore per limare gli ultimi dettagli. L’indiscrezione più concreta, riportata da Moretto, riguarda la formula dell’affare: un prestito oneroso che si aggirerebbe tra i 4 e i 5 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 45 milioni di euro. Questa informazione, di grande rilievo, trova un’eco significativa nelle notizie diffuse da Fabrizio Romano, altro punto di riferimento per il calciomercato internazionale, che nelle sue recenti comunicazioni ha rafforzato l’idea di un’imminente chiusura.

A completare il quadro delle ultime evoluzioni, Gianluca Di Marzio, da sempre tra i più affidabili reporter di mercato, ha rivelato un ulteriore passo avanti: il primo contatto diretto tra il Milan e gli agenti di Hojlund. Questo incontro face-to-face è un segnale inequivocabile della serietà dell’intenzione rossonera e della volontà di trovare una rapida intesa con l’entourage del giocatore. La sinergia tra Tare e Allegri nella scelta di Hojlund è evidente, con entrambi che vedono nel giovane attaccante il profilo ideale per rafforzare il reparto offensivo e fornire al Milan le soluzioni tattiche desiderate per la nuova stagione.

L’operazione Hojlund rappresenta un investimento strategico per il Milan. Nonostante la giovane età, il danese ha già dimostrato enormi potenzialità e una capacità realizzativa che lo rendono uno degli attaccanti più promettenti nel panorama europeo. La sua esplosività, la forza fisica e l’abilità nel finalizzare sono caratteristiche che si sposano perfettamente con le esigenze del calcio moderno e con la visione di gioco di Max Allegri. La determinazione del Milan a chiudere rapidamente questa operazione testimonia la volontà di non perdere tempo e di iniziare la preparazione estiva con la rosa il più completa possibile. I prossimi giorni saranno decisivi per definire l’entità del prestito oneroso e per formalizzare il diritto di riscatto, ma l’ottimismo regna sovrano in casa Milan, con la concreta speranza di poter presto annunciare l’arrivo di Rasmus Hojlund come nuovo numero 9 rossonero.