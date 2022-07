Mercato Milan, confermato il blitz di Maldini e Massare in Belgio per De Ketelaere: i dettagli

Blizt in Belgio di Maldini e Massara per portare De Ketelaere al Milan: i dettagli

Sono ore decisive per quanto riguarda il mercato del Milan e in particolare la trattativa con il Brugges per Charles De Ketelaere.

Infatti, Maldini e Massara hanno programmato un blitz in Belgio nella giornata di domani, mercoledì 20 luglio, per cercare un’intesa definitiva con il club belga e limare le ultime distanze sul prezzo del cartellino di De Ketelaere.