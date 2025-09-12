Mercato Milan, Moretto conferma: «Trattative al momento completamente ferme, prossime settimane decisive»

Mercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista, ha confermato lo stallo nelle trattative per il rinnovo di Mike Maignan

Le recenti dichiarazioni di Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, rilasciate in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, hanno gettato nuova luce sul futuro di Mike Maignan, portiere di punta del Milan. La situazione contrattuale del portiere francese, con il suo accordo in scadenza nel 2026, sta diventando un tema di fondamentale importanza per la società rossonera, che ora vede in Tare il nuovo direttore sportivo e in Massimiliano Allegri il nuovo allenatore.

Secondo le rivelazioni di Moretto, le trattative per il rinnovo del contratto di Maignan sono attualmente “totalmente ferme e congelate”. Un passo indietro rispetto a quanto accaduto solo pochi mesi fa. A febbraio di quest’anno, infatti, il calciomercato Milan e l’entourage del giocatore avevano raggiunto un accordo verbale per un prolungamento fino al 2028, con un’opzione per un’ulteriore stagione. Il nuovo stipendio pattuito sarebbe stato di 5 milioni di euro netti, una cifra che avrebbe reso Maignan uno dei giocatori più pagati dell’intera rosa rossonera. Questo accordo sembrava la soluzione definitiva per blindare il portiere, ma qualcosa è cambiato.

La Frenata del Milan e la Crisi con il Chelsea

La situazione è precipitata a causa di una serie di fattori, tra cui i risultati sportivi deludenti del Milan e alcune prestazioni non ottimali del portiere stesso. A seguito di questa combinazione di eventi, la dirigenza rossonera ha deciso di rallentare l’operazione e di riconsiderare i termini dell’accordo, portando al congelamento delle trattative. Questo stallo ha quasi portato a una cessione clamorosa. Sempre secondo Moretto, il Chelsea si è fatto avanti con una concreta offerta, che però è stata ritenuta insufficiente dal Milan. Gli inglesi hanno messo sul piatto una cifra tra i 10 e i 13 milioni di euro complessivi, giudicata “troppo poca” per un giocatore del calibro di Maignan.

Il Ruolo di Allegri e il Futuro Incerto

Nonostante la trattativa tra i club non sia andata a buon fine, il portiere francese aveva già trovato un accordo personale con il Chelsea. La sua permanenza a Milano è stata definita da un’attenta valutazione interna, culminata in “alcuni colloqui interni anche con Allegri”. La nuova guida tecnica, infatti, ha avuto un ruolo decisivo nel convincere Maignan a rimanere. Tuttavia, la situazione rimane “delicata”. Con il contratto in scadenza nel 2026, il tempo stringe. Se non dovesse esserci un accordo per il rinnovo nelle prossime settimane o mesi, Maignan a gennaio potrà già firmare un accordo preliminare con un altro club per trasferirsi a parametro zero la prossima estate. La dirigenza del Milan, con Tare in prima linea, dovrà affrontare questo nodo cruciale e decidere se blindare uno dei suoi migliori talenti o se rischiare una perdita a costo zero.