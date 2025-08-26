Mercato Milan, aumenta la concorrenza per Rabiot? Due squadre di Premier sondano il francese. E il Marsiglia fissa il prezzo

Mercato Milan, aumenta la concorrenza per Rabiot: Tottenham e Aston Villa sul francese. Il Marsiglia vuole 15 milioni di euro

Il nome di Adrien Rabiot continua a tenere banco nel mercato del calcio europeo. Il centrocampista francese, attualmente in forza al Marsiglia, è al centro di una vera e propria battaglia di mercato che vede coinvolte alcune delle più grandi squadre del continente. L’interesse per Rabiot non è solo una suggestione, ma una realtà confermata da diverse fonti, tra cui i colleghi di RMC Sport, che hanno rivelato dettagli cruciali su questa intricata trattativa.

Secondo quanto riportato, il calciomercato Milan è in prima fila per assicurarsi le prestazioni del trentenne. I rossoneri, sotto la nuova gestione tecnica e dirigenziale guidata dal neo-direttore sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, vedono in Rabiot il profilo ideale per rinforzare il centrocampo. La sua esperienza, la sua visione di gioco e la sua versatilità lo rendono un obiettivo prioritario per il club di Via Aldo Rossi, desideroso di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La dirigenza milanista avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore per sondare la disponibilità e le richieste economiche.

Tuttavia, il Milan non è l’unico club a muoversi con decisione su Rabiot. La Premier League, da sempre molto attiva sul mercato dei talenti, ha messo gli occhi sul francese. In particolare, il Tottenham e l’Aston Villa hanno contattato l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione. Entrambi i club inglesi, noti per la loro solidità finanziaria e le ambizioni di successo, vedono in Rabiot un elemento chiave per migliorare la qualità del proprio organico. Il Tottenham, in cerca di rinforzi per competere ai massimi livelli, e l’Aston Villa, che vuole consolidare la sua posizione tra le grandi d’Inghilterra, sono pronti a dare battaglia per accaparrarsi il centrocampista.

Un dettaglio cruciale, evidenziato da RMC Sport, riguarda la posizione del Marsiglia. Nonostante gli abboccamenti con l’entourage del giocatore, né il Milan, né il Tottenham, né l’Aston Villa avrebbero ancora presentato un’offerta ufficiale al club francese. Il Marsiglia valuta il proprio gioiello 15 milioni di euro, una cifra considerata congrua per un giocatore del suo calibro e della sua esperienza. Questo stallo nelle trattative dirette con il club detentore del cartellino suggerisce che i pretendenti stanno ancora valutando attentamente la situazione e preparando la mossa definitiva.

La situazione è in continua evoluzione e ogni giorno potrebbe portare a nuovi sviluppi. L’interesse di così tanti club di alto livello dimostra il valore di Adrien Rabiot e la sua capacità di attirare l’attenzione dei più importanti direttori sportivi europei, come Igli Tare del Milan. La scelta del giocatore sarà decisiva: rimanere in Francia, tornare in Italia, dove ha già giocato in passato, o tentare l’avventura nella competitiva Premier League? Il futuro di Rabiot è ancora tutto da scrivere, e le prossime settimane saranno decisive per capire dove il talentuoso centrocampista continuerà la sua carriera.