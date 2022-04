Mercato Milan: c’è la concorrenza del Napoli per Berardi e non solo. Rossoneri e azzurri si sfidano per gli esterni offensivi

Il Napoli continua a monitorare diverse alternative sul mercato per l’esterno che andrà a sostituire Insigne. Raiola continua a proporre Januzaj, in scadenza con la Real Sociedad, ma la società azzurra ha altri obiettivi in testa. Berardi e Traoré del Sassuolo, Sinisterra del Feyenoord e Lang del Borussia Monchengladblach. Lo riporta il Mundo Deportivo.

Come noto sia Berardi sia Lang sono due obiettivi concreti per il mercato del Milan.