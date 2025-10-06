Mercato Milan, aumenta la concorrenza per l’obiettivo di Tare? Duello con il top club in Serie A. Ultime

Mercato Milan, può aumentare la concorrenza per Noah Atubolu: sul portiere del Friburgo c’è anche l’Inter. Ultime

Il calciomercato italiano, sempre in fermento anche durante la sosta per le Nazionali, sembra prepararsi a un derby infuocato per un giovane talento dalla Bundesliga. L’Inter ha messo nel mirino Noah Atubolu, portiere classe 2002 del Friburgo, con l’intenzione di chiudere l’affare per il prossimo giugno. Tuttavia, l’estremo difensore tedesco, nel progetto futuro dei nerazzurri, è monitorato con estremo interesse anche dai rivali del calciomercato Milan.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, i dirigenti dell’Inter sono già in contatto con l’entourage del giovane, con incontri previsti per discutere i dettagli della trattativa. Questa mossa strategica interista, volta a inserire un portiere di prospettiva nel proprio organico, ha immediatamente acceso l’allerta in casa rossonera.

Atubolu: Talento, Nazionale E Scadenza Contrattuale

Noah Atubolu è un profilo che unisce talento e concretezza, il che lo rende un obiettivo caldo per i top club della Serie A. Nonostante sia giovanissimo, sta vivendo una stagione positiva in Bundesliga e ha un contratto con il Friburgo fino al 2027. La sua crescita è stata tale da attirare l’attenzione del CT tedesco Julian Nagelsmann, che lo ha convocato per la Nazionale maggiore.

Questa ascesa non è passata inosservata a Casa Milan. La società rossonera, guidata in panchina da Massimiliano Allegri e con Igli Tare in dirigenza come DS, è sempre attenta ai talenti emergenti che possono integrarsi nella filosofia di squadra. Sebbene il Milan possa contare su un Mike Maignan in grande spolvero e su una solidità difensiva ritrovata (come dimostra il quasi-record di clean sheet in Serie A), la prospettiva di inserire un giovane portiere di tale potenziale per il futuro, e per la sana competizione con Maignan stesso in caso di rinnovo, è un’idea che piace moltissimo.

Duello Di Mercato Che Scalda Il Derby

Se l’Inter vede in Atubolu il potenziale erede o il partner ideale per Sommer, il Milan potrebbe vederlo come un investimento a lungo termine per garantire continuità nel reparto, in linea con l’attuale progetto di Massimiliano Allegri che punta a una squadra solida e duratura. Il DS Igli Tare è noto per la sua capacità di scovare talenti giovani e funzionali e non vorrà perdere l’occasione di inserirsi in una trattativa così promettente, specialmente se l’Inter dovesse farsi avanti in modo aggressivo.

La possibile conclusione dell’affare a giugno apre un periodo di alta tensione tra le due milanesi. Il duello per Noah Atubolu non riguarda solo il campo, ma si estende al calciomercato, in una sfida per il futuro che promette di scaldare ancora di più il clima della Serie A. Il giovane portiere tedesco si prepara ad essere uno dei nomi più chiacchierati dei prossimi mesi.