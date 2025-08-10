Mercato Milan, non tramonta la pista Comuzzo? Aggiornamento incredibile, cosa può succedere

Mercato Milan, è ancora viva la pista Comuzzo nonostante l’arrivo di De Winter? I rossoneri pensano al doppio colpo in difesa

Il calciomercato Milan continua a monitorare con grande interesse Pietro Comuzzo, giovane talento della Fiorentina, ma l’operazione si prospetta tutt’altro che semplice. Le valutazioni economiche sul difensore centrale sono infatti ritenute molto elevate, rendendo la trattativa complessa per i rossoneri, che in questa sessione di calciomercato sembrano voler puntare su un equilibrio tra qualità e sostenibilità finanziaria.

Come sottolineato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, in una recente dichiarazione che ha fatto il giro dei media sportivi, “Comuzzo resta un nome molto gradito al Milan, ma che in questo momento ha dei costi importanti. Si è parlato di 20-25 milioni, io credo che per la Fiorentina Comuzzo valga qualcosa in più in questo momento. È un discorso che dipenderà anche dai costi”. Queste parole evidenziano chiaramente la differenza di valutazione tra acquirente e venditore, un ostacolo non indifferente in qualsiasi negoziazione.

La Valutazione della Fiorentina e l’Interesse del Milan

La Fiorentina, forte del contratto a lungo termine che lega Comuzzo al club viola e consapevole del suo potenziale di crescita, non ha alcuna intenzione di svendere il proprio gioiello. La richiesta di oltre 25 milioni di euro riflette non solo il valore attuale del giocatore, ma anche le aspettative future che il club toscano ripone in lui. Per il Milan, invece, un investimento di questa portata per un difensore così giovane, seppur promettente, richiede attenta considerazione e un’analisi approfondita delle priorità di mercato e del budget a disposizione del neo-Direttore Sportivo Igli Tare.

L’arrivo di Tare come nuovo DS e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore ha inaugurato una nuova era in casa Milan. La strategia di mercato dei rossoneri sembra orientata verso acquisti mirati che possano integrarsi al meglio nel progetto tecnico di Allegri, un tecnico che predilige la solidità difensiva e la versatilità tattica. In questo contesto, Comuzzo, con le sue ottime doti fisiche e la sua capacità di impostazione, si inserirebbe perfettamente, ma solo a fronte di condizioni economiche più favorevoli.

Le Alternative e le Prossime Mosse

Il Milan, sotto la guida di Tare, sta valutando diverse opzioni per rafforzare la propria retroguardia. Nonostante il forte gradimento per Comuzzo, l’elevata richiesta economica potrebbe spingere il club a orientarsi su profili alternativi che garantiscano un miglior rapporto qualità-prezzo. La lunga stagione e le numerose competizioni che attendono i rossoneri richiedono una rosa profonda e competitiva in ogni reparto, e il mercato estivo è ancora lungo.

Sarà fondamentale capire quanto il Milan sarà disposto a spingersi per Comuzzo e se la Fiorentina, a sua volta, deciderà di ammorbidire le proprie pretese. Le prossime settimane saranno decisive per capire l’evoluzione di questa che si preannuncia come una delle telenovele di mercato più interessanti dell’estate. L’obiettivo del Milan, con il nuovo assetto dirigenziale e tecnico, è costruire una squadra forte e ambiziosa, capace di lottare per i vertici della classifica e di dire la sua anche in Europa. Il nome di Comuzzo, per ora, resta un desiderio costoso, ma le dinamiche del calciomercato possono cambiare rapidamente.