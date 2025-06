Mercato Milan, l’intreccio col Como va ancora sciolto! Le ultime su Thiaw e Morata, cosa manca per chiudere

Mercato Milan, va ancora definito l’affare con il Como legato a Morata e Thiaw: prossime ore decisive, tutti gli aggiornamenti

Il Como non smette di stupire in questa sessione di calciomercato. La società lariana, neopromossa in Serie A, sta mettendo a segno una serie di colpi da capogiro che testimoniano una strategia ambiziosa e una chiara intenzione di consolidarsi rapidamente ai massimi livelli del calcio italiano. Dopo aver già ufficializzato l’acquisto di Baturina e aver praticamente chiuso per Jesus Rodriguez, il club sta intensificando le trattative per altri nomi di spicco, tra cui spiccano Alvaro Morata e Malick Thiaw.

L’ultimo in ordine di tempo ad essere prossimo alla fumata bianca è l’esterno olandese Jayden Addai. Come riportato da Fabrizio Romano, il Como ha raggiunto un accordo di massima con l’AZ Alkmaar per il diciannovenne, un’operazione che si aggira intorno ai 14 milioni di euro. I dettagli finali con l’entourage del giocatore sono in via di definizione, ma l’affare sembra ormai a un passo dalla conclusione.

Questi innesti si aggiungono a due acquisti già di rilievo che hanno dato il via a questa campagna acquisti sontuosa. Il primo colpo a effetto è stato Baturina, per il quale sono stati investiti ben 25 milioni di euro (18 di base fissa e 7 di bonus), una cifra che sottolinea la volontà del Como di puntare su talenti emergenti con un futuro assicurato. Subito dopo è stato il turno di Jesus Rodriguez, prelevato dal Betis per circa 22,5 milioni di euro, più 5,5 di bonus, un’altra dimostrazione della solidità finanziaria e della capacità di attrarre giocatori di qualità.

Ma le notizie più succulente per i tifosi lariani riguardano le trattative per Alvaro Morata e Malick Thiaw. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ci sarebbe già una bozza d’intesa tra il calciomercato Milan e il Como per un affare che, nel complesso, dovrebbe aggirarsi tra i 40 e i 45 milioni di euro. Nello specifico, si parla di 15-20 milioni di euro per l’attaccante spagnolo e circa 25-30 milioni di euro per il difensore tedesco, ingaggio compreso.

Per quanto riguarda Alvaro Morata, la situazione sembra piuttosto ben avviata. L’attaccante spagnolo, un nome di assoluto prestigio nel panorama calcistico internazionale, avrebbe già dato la propria parola al Como. Questo rappresenta un segnale forte della serietà del progetto e della capacità del club di convincere giocatori di calibro a sposare la causa lariana. L’unico ostacolo rimasto sarebbe il benestare del Galatasaray, club con cui Morata ha un legame, ma la volontà del giocatore potrebbe essere determinante. L’arrivo di Morata garantirebbe al reparto offensivo del Como una leadership e una capacità realizzativa di primissimo livello, elementi fondamentali per affrontare un campionato difficile come la Serie A.

La trattativa per Malick Thiaw è altrettanto significativa. Il difensore centrale del Milan, un giovane ma già affermato prospetto, rappresenterebbe un innesto cruciale per la retroguardia. La decisione finale, in questo caso, spetterà al centrale tedesco, ma l’investimento che il Como è pronto a fare dimostra quanto il club creda nelle sue qualità. Un difensore del calibro di Thiaw porterebbe solidità, fisicità e esperienza a un reparto che dovrà reggere l’urto degli attacchi delle squadre di Serie A.

Il Como sta costruendo una squadra di alto livello sotto la guida di mister Cesc Fabregas, il quale ha dimostrato grande fiducia nel progetto, rifiutando offerte da tutta Europa. Questo dato è un ulteriore indicatore della credibilità e dell’attrattiva che il Como ha saputo costruirsi in pochissimo tempo. La società lombarda sta sognando in grande, e le mosse di mercato attuali sono una chiara testimonianza di come questo sogno stia prendendo forma in maniera concreta e ambiziosa. La Serie A si prepara ad accogliere un Como che non avrà intenzione di fare la semplice comparsa, ma che punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista.