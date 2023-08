Colombo Milan: ecco cosa manca per il passaggio al Monza! Ultime. L’attaccante è in uscita, ma non è ancora detta l’ultima parola

Il Milan opera anche sul mercato in uscita. Uno dei nomi candidati alla partenza è quello di Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 rossonero. Il Monza è fortemente interessato, come dichiarazioni di Galliani e Palladino hanno dimostrato.

Secondo quanto scrive Tuttosport, l’attaccante non partirà finché un altro giocatore, nello stesso ruolo, non arriverà al Milan. Saranno dunque giorni di attesa per Galliani e il Monza.