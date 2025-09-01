Mercato Milan, spuntano le cifre esatte di Adrien Rabiot! Furlani stacca l’assegno, tutti i dettagli

Mercato Milan, emergono le cifre esatte dell’accordo tra i rossoneri e il Marsiglia per Adrien Rabiot: affare da 10 milioni di euro

Il calciomercato estivo si infiamma e il Milan ha piazzato un colpo di grande rilievo per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, l’operazione che porterà Adrien Rabiot a vestire la maglia rossonera è ormai conclusa. L’affare, complessivamente, costerà al club di Via Aldo Rossi circa 10 milioni di euro, da versare interamente nelle casse del Marsiglia, squadra in cui il centrocampista francese ha militato.

Questa mossa strategica è un chiaro segnale della rinnovata ambizione della dirigenza milanista, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare. L’arrivo di Rabiot, un giocatore di indubbia qualità ed esperienza internazionale, sarebbe un tassello fondamentale per la squadra e per il progetto tecnico di Massimiliano Allegri, il neo-allenatore del Milan. Allegri conosce bene il campionato italiano e sa quanto un centrocampo solido e dinamico sia cruciale per competere ai massimi livelli.

Le Motivazioni di un Affare Chiave per il Futuro del Milan

L’acquisto di Adrien Rabiot non è un semplice colpo di mercato, ma una scelta mirata a colmare una lacuna specifica nella rosa. Il centrocampista classe 1995, con le sue caratteristiche di fisicità, visione di gioco e abilità nei passaggi, rappresenta il prototipo del giocatore ideale per il centrocampo a due o a tre che Allegri intende schierare. La sua capacità di recuperare palloni e di impostare l’azione da dietro lo rende un profilo completo, versatile e adattabile a diverse situazioni tattiche.

I 10 milioni di euro previsti per l’operazione sembrano un investimento intelligente, considerando il valore del giocatore sul mercato e l’età ancora giovane che gli permette di avere diversi anni di carriera ad alto livello davanti a sé. Questa cifra, se confermata, rappresenta un affare per il calciomercato Milan, che si assicura un giocatore di caratura internazionale a un costo relativamente contenuto. Tare, con la sua esperienza e il suo occhio per i talenti, sta dimostrando fin da subito di voler costruire una squadra competitiva e vincente, capace di lottare per lo Scudetto.

Ora si attende la finalizzazione degli ultimi dettagli per l’annuncio ufficiale. L’entusiasmo tra i tifosi è palpabile, convinti che la nuova coppia Tare-Allegri possa riportare il Milan a lottare per obiettivi ambiziosi e prestigiosi.