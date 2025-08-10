Mercato Milan, tutte le cifre dell’affare De Winter col Genoa! Furlani stacca l’assegno, i dettagli

Mercato Milan, spuntano le cifre e i dettagli dell’affare De Winter col Genoa: Giorgio Furlani regala il nuovo centrale ad Allegri

Il calciomercato Milan estivo si infiamma con una notizia che sta scuotendo l’ambiente rossonero: il Milan è a un passo dall’acquisizione del difensore belga Koni De Winter. L’operazione, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro più 5 milioni di bonus, per un totale potenziale di 25 milioni di euro. Un investimento significativo che testimonia la volontà del club di rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

L’arrivo di De Winter rappresenterebbe un ulteriore tassello nella rifondazione tecnica del Milan, ora sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del neo-allenatore Massimiliano Allegri. Tare, con la sua comprovata esperienza nel scouting e nella gestione delle trattative, sta lavorando per costruire una squadra competitiva e in linea con le ambizioni del club. Allegri, dal canto suo, torna sulla panchina di una big con l’obiettivo di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo, e l’innesto di giovani talenti come De Winter si inserisce perfettamente nella sua filosofia di gioco.

Un aspetto interessante dell’operazione riguarda la percentuale che la Juventus incasserà dalla futura vendita del giocatore. Secondo le informazioni, la Juventus ricaverà una percentuale di circa il 15% dell’operazione totale. Questa clausola è stata attivata in quanto De Winter ha disputato oltre 40 partite da almeno 45 minuti con la maglia della Juventus, un numero che ha fatto scattare una clausola contrattuale specifica. È fondamentale sottolineare che, se il numero di presenze fosse stato inferiore, precisamente solo 20 partite, la percentuale spettante alla Juventus sarebbe stata decisamente più alta, pari al 25%. Questa differenza evidenzia l’importanza delle clausole legate al rendimento e al minutaggio dei calciatori, elementi sempre più frequenti nei contratti moderni.

L’investimento su De Winter, un giovane difensore centrale con ampi margini di miglioramento, suggerisce che il Milan stia guardando al futuro con una chiara strategia. La sua versatilità e le sue qualità tecniche lo rendono un profilo ideale per la difesa di Allegri, che spesso predilige difensori capaci di impostare il gioco da dietro e di coprire più ruoli. Il difensore belga, infatti, ha già dimostrato di sapersi adattare a diverse situazioni tattiche, un aspetto che sarà sicuramente apprezzato dal tecnico toscano.

L’operazione, se dovesse concretizzarsi nelle prossime ore, darebbe il via a una serie di movimenti nel mercato del Milan. L’attenzione ora si sposta sulla definizione degli ultimi dettagli contrattuali e sulle visite mediche, passaggi fondamentali prima dell’ufficialità. L’entusiasmo tra i tifosi è palpabile, sperando che De Winter possa diventare un pilastro della difesa rossonera per gli anni a venire. La sinergia tra la visione di Tare e le esigenze tattiche di Allegri sembra stia dando i primi frutti, con l’obiettivo comune di riportare il Milan a competere per traguardi importanti.

Resta da vedere come si evolveranno le trattative e se ci saranno ulteriori sorprese nel calciomercato rossonero. Tuttavia, l’imminente arrivo di Koni De Winter rappresenta un segnale forte e chiaro delle intenzioni del Milan di costruire una squadra solida e ambiziosa. La fonte di questa notizia è Di Marzio, garanzia di affidabilità nel panorama del calciomercato.