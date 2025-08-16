Mercato Milan, tutte le cifre dell’affare Athekame con lo Young Boys! Scommessa di Tare sullo svizzero

Mercato Milan, emergono tutte le cifre dell’affare Athekame dello Young Boys: il terzino svizzero è una scommessa di Tare

Il calciomercato estivo del Milan si accende con mosse strategiche volte a rafforzare la squadra, in particolare sulle fasce laterali. Con gli arrivi di Pervis Estupiñán e Noah Athekame, il club rossonero ha sferrato due colpi significativi che promettono di dare nuova linfa e solidità alle corsie esterne. La strategia del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri sembra delinearsi con chiarezza: puntare su talenti emergenti e giocatori in grado di garantire futura crescita.

L’ultimo innesto in casa Milan è il promettente esterno svizzero Noah Athekame, proveniente dallo Young Boys. Questo giovane talento, classe 2004, è un esterno destro puro che ha già dimostrato le sue qualità e il suo potenziale. La firma su un contratto quinquennale, con scadenza fissata per giugno 2030, testimonia la fiducia riposta in lui dal club di Via Aldo Rossi. Si tratta di un investimento importante: il Milan ha versato 10 milioni di euro per acquisirlo a titolo definitivo, e l’accordo include anche una percentuale sulla futura rivendita in favore dello Young Boys, a sottolineare la lungimiranza dell’operazione.

L’arrivo di Athekame è il frutto di un lavoro attento da parte della dirigenza rossonera. Sul giocatore, infatti, c’erano gli occhi di numerosi club stranieri, oltre all’interesse di squadre italiane come Bologna e Udinese. Tuttavia, come riportato da Calciomercato.com, la volontà del giocatore è stata decisiva. Athekame ha fortemente voluto vestire la maglia rossonera, preferendo il progetto del Milan ad altre destinazioni. Questa scelta del giocatore è un segnale forte e positivo, che evidenzia l’attrattiva del club e la sua capacità di convincere i giovani talenti a sposare la causa milanista.

Insieme ad Athekame, l’arrivo di Pervis Estupiñán rafforza ulteriormente le corsie esterne. Estupiñán, un terzino sinistro di grande esperienza e qualità, porta con sé una dinamicità e una spinta offensiva che saranno fondamentali per il modulo tattico di Allegri. La sua capacità di coprire l’intera fascia e di essere pericoloso sia in fase di spinta che di contenimento lo rende un elemento prezioso per la rosa.

Con questi due acquisti, il Milan ha dimostrato di voler investire su un mix di giovani promettenti e giocatori già affermati, con l’obiettivo di creare una squadra competitiva e con un futuro solido. La direzione intrapresa da Tare e Allegri è chiara: costruire un Milan vincente, partendo dalla solidità e dalla qualità delle fasce. Il lavoro sul mercato continua, ma le prime mosse hanno già lasciato un’impronta significativa. I tifosi rossoneri possono guardare al futuro con ottimismo, sapendo che il club sta lavorando per portare a casa i migliori talenti e rafforzare ogni reparto. La corsa per la vetta è appena iniziata, e il Milan sembra determinato a farla da protagonista.