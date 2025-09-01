Mercato Milan, Chukwueze si presenta al Fulham: le prime parole dell’esterno nigeriano

Mercato Milan, Samuel Chukwueze, nuovo acquisto del Fulham, ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo calciatore del club inglese

Samuel Chukwueze lascia il calciomercato Milan e si unisce al Fulham in Premier League. Un’operazione di mercato che segna un nuovo capitolo per l’ala nigeriana, arrivata in Serie A con grandi aspettative e ora pronta a una nuova avventura in Inghilterra. La cessione, definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto, testimonia la frenetica attività del club rossonero, guidato dalla nuova direzione sportiva di Tare. La strategia del Milan, sotto la guida del neo allenatore Massimiliano Allegri, sembra orientata a una profonda ristrutturazione della rosa.

Un’esperienza agrodolce al Milan

Arrivato solo due anni fa come l’acquisto più oneroso dell’estate rossonera, Samuel Chukwueze ha concluso la sua parentesi italiana con un bilancio di 70 presenze e 8 gol tra tutte le competizioni. Un bottino che non ha pienamente soddisfatto le aspettative riposte in un talento dal potenziale enorme. La sua partenza rappresenta una scelta strategica per entrambe le parti: il Milan cerca di alleggerire il monte ingaggi e di ricavare fondi preziosi per il mercato, mentre Chukwueze spera di ritrovare la continuità e la brillantezza che lo hanno reso una stella al Villarreal.

Il giocatore ha già espresso il suo entusiasmo per questa nuova tappa, come riportato da FFCtv e dal sito ufficiale del Fulham. “Sono così felice di essere qui. È un club fantastico. Mi sembra di essere a casa, perché ho le mie persone intorno a me. Mi sento già a casa e non vedo l’ora di cominciare”, ha dichiarato l’ala nigeriana. Parole che riflettono un desiderio di stabilità e di ritrovare la serenità in un ambiente che sente già familiare.

Le parole di Tony Khan e il futuro di Chukwueze

Anche il vicepresidente del Fulham, Tony Khan, ha accolto con grande entusiasmo l’arrivo del giocatore, sottolineando le sue qualità e il valore dell’esperienza maturata in Italia e in campo internazionale. “Sono entusiasta di dare il benvenuto a Samuel Chukwueze al Fulham! È un atleta esplosivo e un talento straordinario, che ha maturato una preziosa esperienza in Europa con il Milan e nelle competizioni internazionali con la Nigeria. Si unisce a noi con un prestito di un’intera stagione e opzione per il trasferimento definitivo, e siamo davvero felici di averlo al Club! Forza Fulham!”.

Questa operazione di mercato non solo segna il ritorno di Chukwueze a una sorta di “casa” calcistica ma apre anche un importante interrogativo sul futuro del Milan. Sotto la supervisione di Tare, la società rossonera sta delineando una rosa che rispecchi la visione del nuovo tecnico Allegri. La cessione di un giocatore di grande potenziale come Chukwueze è un segnale forte: il club è pronto a sacrificare pezzi pregiati per finanziare un progetto tecnico che possa riportare il Diavolo ai vertici del calcio italiano. La Premier League, con la sua intensità e visibilità, sarà un banco di prova cruciale per l’esterno nigeriano, che ora ha l’opportunità di dimostrare a tutti il suo vero valore.