Mercato Milan, c’è il retroscena su Chukwueze! Nigeriano al Fulham ma poteva restare in Serie A rientrando in questo clamoroso scambio

La finestra di mercato estiva del 2025 si è conclusa con una serie di colpi di scena e trattative lampo, e una delle più intriganti, sebbene non andata a buon fine, ha riguardato un possibile scambio tra due talenti del calcio italiano e non solo. Nei giorni immediatamente precedenti alla chiusura del mercato Milan, fissata per il primo settembre, l’asse Milan-Juventus si è animato per un’ipotesi che avrebbe potuto rivoluzionare gli assetti offensivi delle due squadre: uno scambio tra Samuel Chukwueze e Nico Gonzalez.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, l’idea di questo scambio ha preso piede ma è rimasta confinata alla fase di abbozzo. Il Milan, sotto la nuova gestione di Igli Tare come direttore sportivo e Massimiliano Allegri in panchina, era alla ricerca di un rinforzo che potesse offrire alternative e qualità in attacco. Allo stesso modo, la Juventus stava valutando diverse opzioni per la propria rosa. Il nome di Nico Gonzalez, esterno offensivo di grande talento e duttilità, è stato accostato con insistenza ai rossoneri. Dall’altra parte, il nigeriano Chukwueze sembrava interessare la Vecchia Signora, in un’ottica di potenziamento delle fasce.

La trattativa, tuttavia, non ha mai raggiunto una fase avanzata. Il Milan, dopo un’attenta valutazione delle opportunità tecniche, ha preferito virare su un’altra soluzione per il suo reparto avanzato, probabilmente ritenendo più idoneo un profilo diverso dalle caratteristiche di Nico Gonzalez. Questo cambiamento di rotta ha segnato la fine di ogni discussione, con le due società che hanno scelto di concentrarsi su altri obiettivi. Anche i due giocatori, Chukwueze e Gonzalez, hanno preso strade diverse. Il nigeriano è andato al Fulham mentre l’argentino ha continuato la sua esperienza altrove, lontano da Torino e Milano firmando per l’Atletico Madrid.

L’idea di questo scambio mancato sottolinea l’effervescenza e l’imprevedibilità degli ultimi giorni di mercato, dove le trattative si susseguono a ritmi frenetici e le strategie societarie possono cambiare in pochi istanti. La gestione Allegri-Tare ha dimostrato di voler agire con cautela e precisione, non affrettando decisioni e puntando su giocatori che si integrino perfettamente nella visione del nuovo corso rossonero. L’interesse per Nico Gonzalez e il ripensamento su Chukwueze sono stati solo un breve capitolo di un’estate di calciomercato intensa e ricca di colpi di scena, che ha visto il Milan completare la sua rosa e la Juventus delineare il proprio futuro. La scelta di non procedere con lo scambio ha evitato un’operazione complessa, permettendo a entrambi i club di concentrarsi su alternative più concrete e strategiche.