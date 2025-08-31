Mercato Milan, cambia di nuovo il futuro di Chukwueze! Ripresi i contatti in Premier League

Mercato Milan, arriva la novità per quanto riguarda la cessione di Chukwueze al Fulham: nella giornata di oggi riprenderanno i colloqui?

Il mondo del calcio è un continuo susseguirsi di colpi di scena e trattative all’ultimo respiro, e la vicenda che vede protagonista Samuel Chukwueze, l’esterno offensivo del Milan, ne è l’ennesima prova. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, appena tre giorni fa sembrava tutto fatto per il suo trasferimento al Fulham. L’accordo era a un passo, con il giocatore nigeriano pronto a salutare la Serie A per una nuova avventura in Premier League. Sembrava la classica fumata bianca imminente, con i tifosi pronti a salutare uno dei talenti più promettenti della rosa rossonera.

Il repentino stop e il ruolo di Tare

Tuttavia, come spesso accade nel calciomercato, la situazione si è bruscamente fermata. Nonostante le trattative fossero a uno stato avanzato, qualcosa ha bloccato l’operazione. Le cause di questo blocco improvviso non sono ancora del tutto chiare, ma l’ipotesi più accreditata è legata a una ridefinizione delle prioritàdella dirigenza milanista. Con l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo, la gestione del mercato del Milan ha preso una nuova direzione. Tare, noto per la sua visione strategica e la sua abilità nel trovare soluzioni a sorpresa, potrebbe aver messo in discussione l’uscita di un giocatore così fondamentale per l’assetto tattico. La decisione di rivedere le carte è stata probabilmente dettata dalla volontà di valutare ogni opzione con attenzione, specialmente in vista delle sfide che attendono il club.

Il ruolo di Allegri e il possibile scenario futuro

A complicare il quadro si aggiunge la figura di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan. Allegri, che ha già dimostrato in passato di saper valorizzare i giocatori di talento e di adattare il proprio schema di gioco alle loro caratteristiche, potrebbe aver chiesto esplicitamente alla società di mantenere Chukwueze in rosa. La sua duttilità e la sua capacità di giocare sia come esterno che come seconda punta lo rendono un jolly prezioso per qualsiasi allenatore. La sua permanenza a Milanello potrebbe rappresentare un punto fermo nel nuovo progetto tecnico che vede Allegri in cabina di regia. La Premier League dovrà probabilmente aspettare, e il Fulham si ritrova con un pugno di mosche in mano, almeno per il momento.

Prossimi passi: la riapertura dei dialoghi e la decisione finale

Le prossime ore saranno decisive. La fonte Matteo Moretto lascia intendere che i dialoghi tra Milan e Fulham potrebbero riprendere oggi stesso. La trattativa è sospesa, non definitivamente chiusa. Le due parti potrebbero sedersi nuovamente al tavolo per cercare un punto d’incontro, magari con una nuova formula che possa soddisfare entrambe le società. L’esito di questa vicendainfluenzerà non solo il futuro di Chukwueze, ma anche le prossime mosse di mercato del Milan. Che si tratti di una cessione o di una conferma, una cosa è certa: la vicenda di Samuel Chukwueze tiene i tifosi rossoneri e gli addetti ai lavori con il fiato sospeso, in attesa della vera fumata bianca che metterà la parola fine a questo intenso intrigo di mercato.