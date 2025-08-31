Mercato Milan, svolta Chukwueze! Non se lo aspettava nessuno: è successo nelle ultime ore. La situazione

Mercato Milan, arriva la svolta per Chukwueze: trattativa in stallo con il Fulham ad un passo dalla firma dei contratti. Ultime

La possibile cessione di Samuel Chukwueze al Fulham si è improvvisamente arrestata, e l’affare, che sembrava quasi concluso, è ora in una fase di stallo. La notizia, riportata dal giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, ha scosso l’ambiente rossonero, che ora si interroga sul futuro dell’attaccante nigeriano. Secondo le sue ultime indiscrezioni, le trattative tra i due club si sono interrotte nelle scorse ore, e le firme, che parevano imminenti, sono state messe in pausa.

Il calciomercato Milan, in questo momento cruciale, sembra aver deciso di concentrarsi interamente sulla prossima sfida di campionato contro il Lecce. Solo dopo l’importante partita, la società rossonera, sotto la guida del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, riprenderà i contatti con il Fulham. Questa pausa strategica, voluta per non distogliere l’attenzione della squadra dagli impegni sul campo, lascia l’operazione in una situazione di incertezza. L’affare, pur non essendo definitivamente saltato, non è ancora chiuso e rimane sospeso.

L’operazione era arrivata a un punto molto avanzato, con i club che stavano limando gli ultimi dettagli della struttura finanziaria. L’accordo prevedeva un prestito con diritto di riscatto, che sarebbe diventato obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il valore totale del trasferimento si aggirava intorno ai 25 milioni di euro, una cifra importante che avrebbe garantito al Milan un’ottima plusvalenza e una maggiore liquidità per il mercato in entrata. Tuttavia, la mancata intesa sulle ultime clausole ha bloccato il tutto.

La permanenza di Chukwueze al Milan, almeno per il momento, sembra quindi una possibilità concreta, sebbene il giocatore non rientri completamente nei piani del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. L’arrivo di Allegri sulla panchina rossonera ha portato un cambiamento tattico che potrebbe non valorizzare al meglio le caratteristiche dell’attaccante. Un’eventuale cessione avrebbe liberato spazio nel monte ingaggi e permesso al Milan di reinvestire la somma per rafforzare altri reparti, come il centrocampo o la difesa.

Il Milan, con Tare al timone del mercato, dovrà ora valutare attentamente i prossimi passi. Se l’affare con il Fulham dovesse saltare del tutto, il club rossonero si troverebbe a gestire una situazione complessa. Chukwueze, il cui rendimento non è stato all’altezza delle aspettative nella scorsa stagione, potrebbe rimanere a Milanello, ma l’incertezza sul suo impiego è alta. La società potrebbe cercare nuove soluzioni per lui in altri campionati, o provare a rilanciarlo sotto la guida di Allegri, un tecnico che ha sempre dimostrato di saper valorizzare i talenti.

In ogni caso, la cessione di Chukwueze rimane una delle questioni più calde del mercato milanista. Il Fulham continua a essere la destinazione più probabile, ma la frenata improvvisa nelle trattative dimostra che nel calciomercato nulla è mai scontato fino alla firma dei contratti. I tifosi rossoneri attendono con ansia nuovi sviluppi, sperando che la situazione si sblocchi presto, permettendo al club di programmare il futuro della rosa con maggiore chiarezza.