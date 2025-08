Mercato Milan, derby aperto per Chukwueze e futuro ancora da decidere! La permanenza a Milanello non è assolutamente certa

Mercato Milan, Samuel Chukwueze può lasciare Milanello nelle prossime settimane: derby in Turchia e Premier sempre attenta

Il calciomercato estivo si infiamma attorno a Samuel Chukwueze, l’esterno nigeriano del Milan. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di Daniele Longo, il futuro di Chukwueze in rossonero è tutt’altro che certo, con un forte interesse dall’estero che potrebbe portare a un suo addio. La situazione è fluida, con Lazio Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, e il neo-allenatore Massimiliano Allegri che osservano attentamente gli sviluppi.

Uno degli agenti di Chukwueze è attualmente a Istanbul, impegnato in una serie di incontri con diversi club turchi. Già durante il mercato di gennaio, il Besiktas aveva manifestato un concreto interesse, avviando trattative con il Milan per cercare una soluzione per la cessione dell’esterno. Le “aquile” di Istanbul sono tornate alla carica in questa sessione estiva, ma le condizioni economiche finora proposte al Milan non sono state considerate soddisfacenti. Questo sottolinea la determinazione del club rossonero, sotto la guida di Tare, a valorizzare i propri asset.

Non solo il Besiktas, anche il Fenerbahce è entrato in scena, dialogando con l’entourage dell’ex Villarreal. Al momento, si tratta di contatti esplorativi, senza che sia stata presentata alcuna offerta ufficiale al Milan. Questo dimostra la cautela con cui i club turchi si stanno muovendo, valutando attentamente la situazione contrattuale e le richieste economiche del Milan.

Nonostante l’evidente fermento sul mercato, la volontà di Samuel Chukwueze è chiara: l’esterno nigeriano desidererebbe rimanere in rossonero e convincere Massimiliano Allegri del suo valore e del suo potenziale. Questa sua determinazione a lottare per un posto in squadra è un fattore importante, che Tare e Allegri dovranno considerare nelle loro decisioni future. La stagione passata, seppur con qualche lampo, non ha pienamente espresso le sue potenzialità, e Chukwueze è ansioso di dimostrare le sue qualità nella prossima.

Tuttavia, il calciomercato Milan, con la sua nuova dirigenza, è aperto ad ascoltare offerte che riflettano il valore del giocatore e che siano in linea con le proprie strategie di mercato. La pista più concreta per Chukwueze, al momento, sembra portare in Inghilterra, al Fulham. Gli intermediari stanno lavorando incessantemente per trovare le giuste condizioni economiche che possano soddisfare sia il Milan che il giocatore. Questo interesse dalla Premier League, campionato noto per la sua capacità di investire cifre significative, rende il Fulham un contendente molto serio per l’acquisizione di Chukwueze.

Nei prossimi giorni sono attese novità importanti sul futuro di Samuel Chukwueze. La sua permanenza a Milano non è affatto scontata e, come sottolineato da Daniele Longo, l’esterno nigeriano può lasciare il Milan. Le dinamiche di mercato sono in continua evoluzione, e le decisioni di Lazio Tare e Massimiliano Allegri saranno cruciali per definire la rosa del Milan in vista della prossima stagione. I tifosi rossoneri attendono con ansia di capire se Chukwueze farà ancora parte del progetto o se le sirene dall’estero avranno la meglio.