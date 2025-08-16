Mercato Milan, Chukwueze la chiave per il colpo in attacco? Spunta un nome a sorpresa, Tare si muove

Mercato Milan, Samuel Chukwueze può finanziare il colpo in attacco: la cessione del nigeriano può portare a Milanello Enciso

Il calciomercato Milan, sotto la guida del neo-Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, sta cercando di plasmare una squadra all’insegna della fantasia e dell’inventiva. Con un progetto tattico che si prevede incentrato sulla classe degli esterni d’attacco, il club rossonero sta monitorando con grande interesse il panorama internazionale per individuare i profili più adatti. In questo contesto, emergono novità significative dal mercato, con un nome in particolare che sta catturando l’attenzione della dirigenza milanista: Julio Enciso.

Secondo quanto riportato da Football Insider, il Milan sta seguendo da vicino il fantasista paraguaiano, attualmente di proprietà del Brighton. Enciso, reduce da un prestito semestrale all’Ipswich, è considerato un giocatore di grande talento con enormi margini di crescita. La sua giovane età, essendo un classe 2004, lo rende un profilo particolarmente interessante per un progetto a lungo termine come quello che il Milan intende costruire con Tare e Allegri. La sua capacità di incantare con la palla al piede e di creare occasioni da gol lo renderebbe un tassello fondamentale per un attacco che punta sull’estro e la creatività.

L’opportunità di affondare il colpo per Enciso sembrerebbe concreta, specialmente considerando che il Brighton non sembrerebbe intenzionato a puntare ancora su di lui per la prossima stagione. Questo scenario apre le porte a una negoziazione favorevole per il Milan, che potrebbe assicurarsi le prestazioni di un futuro campione a condizioni vantaggiose. Il valore di mercato del giocatore, stimato da Transfermarkt intorno ai 22 milioni di euro, rappresenta un investimento importante ma potenzialmente ripagato dal suo enorme potenziale.

La corsa a Enciso vede anche la concorrenza di un altro club nostrano, l’Inter. Tuttavia, il Milan potrebbe sfruttare un vantaggio strategico: l’Inter è ancora fortemente concentrata sull’obiettivo Lookman, il che potrebbe permettere ai rossoneri di tentare un anticipo decisivo e sferrare una vera e propria beffa di mercato ai cugini. Questa mossa, oltre a rafforzare la squadra, avrebbe un significato simbolico importante nel derby di mercato.

Tuttavia, l’operazione Julio Enciso per il Milan è strettamente legata a una condizione fondamentale: la cessione di Samuel Chukwueze. Il destino del fantasista paraguaiano si intreccia in maniera indissolubile con quello dell’esterno nigeriano. La partenza di Chukwueze libererebbe le risorse economiche necessarie per finanziare l’acquisto di Enciso e permetterebbe al Milan di rispettare i parametri di bilancio. Tare e Allegri dovranno quindi lavorare per trovare la migliore sistemazione per Chukwueze, rendendo questa cessione un passaggio cruciale per il completamento del reparto offensivo. L’arrivo di un giocatore con le caratteristiche di Enciso si sposa perfettamente con la visione di Allegri, che desidera un attacco fluido, imprevedibile e capace di spezzare gli equilibri delle difese avversarie. La sua visione di gioco, la sua capacità di dribbling e il suo fiuto per il gol lo rendono un candidato ideale per il nuovo Milan che sta prendendo forma.