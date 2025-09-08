Mercato Milan, chiusa definitivamente la cessione di Adli all’Al Shabab! Cifre definitive e tutti i dettagli

Mercato Milan, è stata raggiunta l’intesa definitiva per la cessione di Yacine Adli all’Al Shabab: operazione da 7 milioni di euro bonus compresi

Il calciomercato del Milan continua a regalare colpi di scena e a muoversi su fronti inaspettati. L’ultimo in ordine di tempo è la cessione del centrocampista francese Yacine Adli, che secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, sarebbe ormai a un passo dall’addio definitivo al club rossonero. La sua destinazione è l’Al-Shabab Club, squadra militante nel campionato saudita, un lido sempre più ambito per i calciatori europei. L’affare si sarebbe concluso per una cifra vicina ai 7 milioni di euro, comprensiva di vari bonus legati a prestazioni e obiettivi.

Questo trasferimento segna la fine di un’esperienza milanista che non è mai decollata veramente per il giovane talento, arrivato a Milano con grandi aspettative ma che non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista, complice anche una concorrenza agguerrita nel centrocampo rossonero. Nonostante le buone premesse e un potenziale indiscusso, la sua crescita è stata frenata da una serie di fattori, tra cui la difficoltà di adattamento tattico e la necessità di trovare una continuità di gioco che, in un club ambizioso come il Milan, non sempre è garantita.

La scelta della società di cedere Adli è stata presa in piena sintonia con le direttive del nuovo direttore sportivo, Tare, che fin dal suo insediamento ha mostrato l’intenzione di operare sul mercato con oculatezza, sia in entrata che in uscita. L’obiettivo primario è quello di snellire la rosa e di liberare risorse finanziarie per puntare su profili più funzionali al progetto tecnico del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, tornato a guidare il Diavolo. La cifra incassata dalla cessione di Adli potrebbe infatti essere reinvestita per rafforzare altri reparti a gennaio, in particolare la difesa o l’attacco, come richiesto esplicitamente da Allegri per attuare al meglio il suo credo tattico, che punta sulla solidità e sulla concretezza.

L’addio di Adli rappresenta, dunque, non solo una mossa di mercato, ma una vera e propria strategia di ristrutturazione della squadra. I tifosi, sebbene affezionati al ragazzo, sembrano aver compreso le ragioni di questa scelta e ora attendono con ansia i prossimi colpi del duo Tare-Allegri. La dirigenza rossonera sta lavorando intensamente per costruire un Milan competitivo su tutti i fronti, pronto a lottare per i massimi obiettivi e a riportare il club ai vertici del calcio italiano.