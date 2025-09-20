Mercato Milan, non tramonta la suggestione Chiesa! Tentativo a gennaio? La decisione dell’esterno può aiutare Tare

Mercato Milan, i rossoneri continuano a pensare a Federico Chiesa: l’esterno vuole tornare in Serie A, Tare prepara l’assalto a gennaio

Un fulmine a ciel sereno nel panorama calcistico italiano, una notizia che ha subito infiammato gli animi dei tifosi e acceso i riflettori sulle prossime mosse del calciomercato Milan. Secondo il noto portale ‘Calciomercato.it’, la stella italiana del Liverpool, Federico Chiesa, sarebbe a un punto di svolta nella sua avventura inglese e starebbe valutando seriamente un clamoroso ritorno in Serie A già nella finestra di mercato invernale. Le voci, corroborate anche da ‘Team Talk’, un’autorevole fonte vicina al club inglese, dipingono un quadro di crescente frustrazione per l’esterno offensivo, che a Liverpool non sta trovando lo spazio desiderato.

Nonostante l’inizio promettente, con il gol decisivo segnato nella prima giornata di Premier League contro il Bournemouth, l’idillio tra Chiesa e il Liverpool sembra essersi infranto. Il nuovo tecnico, Slot, pur professando pubblicamente fiducia nel giocatore, lo ha spesso relegato in panchina, preferendo altri interpreti nel suo reparto offensivo. L’esclusione dalla lista Champions League è stata poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso, un segnale inequivocabile di un ruolo da comprimario che non si addice a un talento del suo calibro. Il minutaggio irrisorio e la quasi totale assenza da titolare hanno indotto Chiesa a riflettere sul suo futuro, con la Nazionale che si allontana sempre di più. L’obiettivo primario è ritrovare la continuità, il campo e la fiducia in se stesso, condizioni necessarie per sperare in una nuova convocazione.

In questo scenario, il Milan emerge come il candidato principale per accogliere il talento fiorentino. I rossoneri, alla ricerca di un rinforzo di qualità per il reparto offensivo, vedono in Chiesa il profilo ideale. La sua duttilità, la capacità di saltare l’uomo e la visione di gioco si sposerebbero alla perfezione con il progetto tecnico del club meneghino. La presenza in panchina di Massimiliano Allegri, tecnico che conosce bene il giocatore, e in dirigenza di Igli Tare, un direttore sportivo con un fiuto eccezionale per i grandi colpi, potrebbe facilitare la trattativa. Il Milan ha bisogno di un giocatore che possa garantire gol e assist, ma anche imprevedibilità e fantasia sulla fascia. Le caratteristiche di Chiesa, unite alla sua forte motivazione di rilanciarsi, lo rendono un obiettivo estremamente concreto.

Naturalmente, la concorrenza non manca. Anche Napoli e Roma starebbero monitorando la situazione con grande attenzione, pronte a inserirsi qualora il Milan non dovesse affondare il colpo. La possibilità di un derby di mercato infuocato per assicurarsi le prestazioni di Federico Chiesa è più che concreta. La palla, per ora, è nelle mani del giocatore e del suo entourage, che dovranno valutare la migliore opzione per il suo futuro. La Serie A si prepara a riabbracciare uno dei suoi figli più talentuosi, sperando che il suo ritorno in Italia possa riportarlo ai fasti di un tempo, quando con la Nazionale ha incantato l’Europa e ha contribuito in modo decisivo alla vittoria degli Europei. Il mercato di gennaio si preannuncia caldissimo, e il nome di Federico Chiesa sarà senza dubbio uno dei più discussi e ambiti.