Mercato Milan, incassi da record: quanto ha ricavato il club negli ultimi 10 anni

Mercato Milan, negli ultimi 10 anni il club rossonero ha ricavato una cifra importante dalle cessioni dei propri giocatori

Il Milan è protagonista indiscusso di questa sessione di calciomercato, non solo per gli acquisti mirati a rinforzare la rosa, ma anche per le operazioni in uscita che stanno portando nelle casse del club cifre da record. Il lavoro del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare sta dando i suoi frutti, con una gestione oculata delle cessioni che ha permesso di generare ricavi storici per il club rossonero. La lista dei giocatori che hanno salutato il Diavolo è lunga, e le destinazioni sono state sia all’estero che in Italia.

Analizzando i dati degli ultimi dieci anni, il Milan ha ottenuto ricavi significativi dalle cessioni, posizionandosi appena fuori dalla top10 dei club italiani con una cifra che si aggira intorno ai 183 milioni di euro. Questo dato, destinato a crescere con il perfezionamento di altri affari e l’entrata in vigore degli obblighi di riscatto, testimonia la capacità del club di monetizzare i propri talenti. La strategia del Milan è chiara: costruire una squadra competitiva, ma senza dimenticare l’importanza di un bilancio sano.

Le cessioni di questa estate, tra cui quella di Malick Thiaw al Newcastle per una cifra considerevole, hanno permesso al Milan di avere una maggiore flessibilità finanziaria. Questa liquidità è fondamentale per il progetto tecnico del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, che ha bisogno di rinforzi mirati per il suo sistema di gioco. La sinergia tra Tare e Allegri è evidente: il DS lavora per garantire all’allenatore gli strumenti necessari per vincere, gestendo con intelligenza sia le entrate che le uscite.

I ricavi ottenuti dalle cessioni rappresentano una solida base per il futuro del club. Il Milan si trova nella posizione di poter agire sul mercato con maggiore serenità, puntando su profili di alto livello senza l’assillo di dover cedere a ogni costo. Questo approccio strategico è un segnale di grande ambizione e di una pianificazione a lungo termine. Il dato storico sui ricavi dimostra che il Milan è una società in crescita, capace di generare valore dai propri giocatori e di reinvestirlo in modo intelligente. La prossima stagione si preannuncia ricca di sfide, e il Milan si sta preparando ad affrontarle con una squadra forte, equilibrata e con un bilancio solido.