Mercato Milan, società attiva sul fronte uscite: chi verrà ceduto nelle prossime settimane

Mercato Milan, in entrata ma anche in uscita: diversi giocatori lasceranno Milanello

Il Milan è protagonista indiscusso di questa sessione estiva di calciomercato, non solo per le entrate, ma anche per le operazioni in uscita che si preannunciano decisive per completare la rosa. Sotto la guida del Direttore Sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, il club rossonero si appresta a vivere giorni frenetici, pronti a cedere alcuni giocatori per finanziare gli ultimi acquisti e alleggerire il monte ingaggi.

Uno dei nomi più caldi è quello di Yunus Musah. Il centrocampista americano, arrivato lo scorso anno, potrebbe già lasciare il club. Il Nottingham Forest si è fatto avanti con una proposta concreta, pronto a offrire 30 milioni di euro, una cifra che il Milan ha fissato per dare il via libera all’operazione. Musah ha già espresso il suo gradimento per un trasferimento in Premier League, e la sua cessione permetterebbe al club di ottenere un’importante plusvalenza da reinvestire.

Anche il futuro di Noah Okafor è in bilico. Dopo un pre-campionato da protagonista, l’attaccante svizzero è finito nel mirino di diversi club. Il Leeds United ha manifestato un forte interesse e, con il calciatore che vuole più spazio, una sua partenza è più che possibile. Se da un lato l’addio di Okafor priverebbe il Milan di un’alternativa in attacco, dall’altro libererebbe un posto per l’arrivo di un nuovo centravanti, come il tanto desiderato Rasmus Højlund.

Situazione diversa per Samuel Chukwueze. I contatti con il Fulham per il nigeriano, reduce da una stagione non esaltante, sono attualmente fermi. Il Milan cerca un acquirente che possa soddisfare le proprie richieste economiche, ma al momento la trattativa non sembra decollare. Il club valuterà nelle prossime ore se abbassare le pretese o se trattenere il giocatore in rosa.

Per i giovani del vivaio, si prospettano invece diverse opportunità per fare esperienza. Magni, che ha ben figurato in estate, andrà in prestito al Cesena, dove potrà crescere e maturare. Per Coubis, difensore promettente, l’interesse è alto sia in Italia che all’estero, con Avellino e Sampdoria in prima fila, ma anche il Cluj e il KS Cracovia monitorano la situazione.

In sintesi, la strategia del Milan è chiara: sfoltire la rosa e monetizzare le cessioni per finanziare gli ultimi, decisivi, acquisti. Igli Tare e Massimiliano Allegri sono al lavoro per costruire una squadra funzionale e competitiva, e le uscite di Musah e Okafor sembrano essere i prossimi passi per raggiungere questo obiettivo.