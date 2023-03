Mercato Milan, Ceccarini: «Priorità Diaz. Si segue anche Aouar»

Niccolò Ceccarini fa il punto sulla situazione del mercato del Milan ai microfoni di Tuttomercatoweb. Le ultime

«La società rossonera continua a sondare il mercato alla ricerca di opportunità. Come detto più volte una delle priorità è tenere Brahim Diaz cercando di ottenere un prezzo più basso dal Real Madrid rispetto al diritto di riscatto fissato. I rossoneri seguono anche la pista Aouar. Il centrocampista classe ‘98 è in scadenza con il Lione e non rinnoverà. Il Milan resta alla finestra anche se la concorrenza non manca».