Depay vicino all’addio con il Barcellona e su di lui ci sarebbe l’interesse del Milan: i dettagli

Secondo quanto riportato da AS, l’arrivo in blaugrana di Raphinha avrebbe messo alla porta Memphis Depay, ora ritenuto non più indispensabile.

Sul calciatore ci sarebbero diversi club europei tra cui Tottenham, Lione e, in Italia, Inter, Juventus, Napoli e anche il Milan.