Caldara pronto ad un’altra avventura in prestito: ecco i dettagli

Mattia Caldara è tornato a Milanello per il raduno di pre-campionato ma sa che, come l’anno scorso e l’anno prima ancora, dovrà partire presto.

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, è molto probabile che per il centrale italiano si prospetti un’altra stagione in prestito e ripartire dallo Spezia.