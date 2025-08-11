Mercato Milan, non solo De Winter: i rossoneri cercano anche un altro difensore centrale

Mercato Milan, dopo la chiusura dell’affare De Winter i rossoneri cercano anche un altro rinforzo in difesa

Il Milan è scatenato sul calciomercato e ha messo a segno un colpo importante per la difesa. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i rossoneri hanno superato la concorrenza dell’Inter e hanno trovato l’accordo per Koni De Winter, difensore belga classe 2002 di proprietà del Genoa. La cifra pattuita per il trasferimento si aggira sui 20 milioni di euro, un investimento significativo che testimonia la volontà del club di via Aldo Rossi di puntare su giovani talenti di prospettiva. L’affare, che nelle prossime ore sarà ufficializzato, rappresenta un’accelerazione decisa da parte del nuovo direttore sportivo Igli Tare, che ha voluto fortemente il giocatore per accontentare le richieste del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Proprio Allegri, dopo la sconfitta nell’amichevole contro il Chelsea, ha fatto il punto della situazione in difesa: “Abbiamo Gabbia, Pavlovic e Tomori: tre difensori per giocare domenica li abbiamo. Se arriverà qualcuno questa settimana, bene. Altrimenti aspetteremo”. Le parole del tecnico livornese, che in questo precampionato ha spesso schierato la difesa a tre, non lasciano dubbi sulla necessità di ulteriori rinforzi. Con il probabile arrivo di De Winter, il Milan avrà a disposizione quattro centrali, ma questo numero non è considerato sufficiente per affrontare una stagione lunga e impegnativa, con l’obiettivo di competere su più fronti.

La dirigenza rossonera è quindi già al lavoro per individuare un quinto difensore centrale. Allegri ha bisogno di avere una rosa profonda e con più opzioni per poter attuare al meglio le sue strategie tattiche. Tare, dal canto suo, sta setacciando il mercato internazionale alla ricerca del profilo giusto che si integri alla perfezione con i giocatori già presenti in rosa. L’obiettivo è quello di trovare un difensore affidabile e con esperienza, che possa dare garanzie e alternative ai titolari.

La campagna acquisti del Milan è entrata nel vivo e l’arrivo di De Winter è solo il primo passo per rinforzare il reparto arretrato. I tifosi rossoneri sono entusiasti e fiduciosi che la squadra, sotto la guida di Tare e Allegri, possa tornare a lottare per i massimi traguardi, sia in Serie A che in Champions League.