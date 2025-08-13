Mercato Milan, altra cessione in arrivo: a un passo l’addio di Lazetic

Mercato Milan, un giovane è pronto a lasciare i rossoneri: Lazetic a un passo dall’Aberdeen

Il calciomercato del Milan continua a essere in fermento, non solo in entrata ma anche sul fronte delle uscite. In queste ore si sta definendo un’operazione che potrebbe segnare l’addio di un giovane talento rossonero: Marko Lazetić. L’attaccante serbo è a un passo dal trasferirsi in Scozia, per vestire la maglia dell’Aberdeen. La trattativa, secondo le ultime indiscrezioni, ha superato le fasi cruciali e mancano solo gli “ultimi passaggi formali” per la sua ufficializzazione.

La cessione di Lazetić non è un’operazione banale, ma riflette una strategia ben precisa da parte della dirigenza rossonera. Nonostante il giocatore lasci il club a titolo definitivo, la formula dell’accordo è particolarmente interessante. Si tratta, infatti, di una cessione a costo zero, che non prevede un incasso immediato per il Milan. A compensare questa scelta, il club ha inserito nel contratto una clausola che garantisce una “percentuale alta sulla futura rivendita” del calciatore. Una mossa che testimonia la fiducia del Milan nel potenziale di crescita di Lazetić e la volontà di monetizzare un domani, qualora il suo valore dovesse esplodere in un altro campionato.

Il percorso di Marko Lazetić al Milan è stato segnato da poche presenze e dalla difficoltà di ritagliarsi uno spazio nella prima squadra. Il giovane attaccante ha sempre mostrato talento, ma non ha mai avuto la continuità necessaria per affermarsi in un campionato esigente come la Serie A. Il trasferimento all’Aberdeen, in un campionato fisicamente probante ma che potrebbe offrirgli un ruolo da protagonista, rappresenta la chance perfetta per il suo rilancio. La scelta di spostarsi in Scozia, lontano dalle pressioni mediatiche e dalla grande competizione del calcio italiano, potrebbe consentirgli di trovare la fiducia e i minuti necessari per tornare ai suoi livelli. Per l’Aberdeen, l’acquisto di un giovane promettente come Lazetić a parametro zero, anche con una percentuale sulla futura rivendita, è un’operazione molto vantaggiosa. Per il Milan di Max Allegri, è una scommessa intelligente e lungimirante, che unisce la necessità di alleggerire il roster alla possibilità di un ritorno economico nel prossimo futuro.